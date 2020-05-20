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Подбираем чехлы для удочек правильно

Правильная транспортировка удочек - это важная составляющая любой рыбалки

сегодня, 13:10
Автор:

• Зинченко Павел

Подбираем чехлы для удочек правильно

Транспортировка удочек - это одна из главных составляющих любого выезда на рыбалку. Иногда это может стать настоящей проблемой, найти решение которой может далеко не каждый. Вся проблема заключается в том, что если элементы удилищ будут соприкасаться или ударяться, то удочки испортятся. При таком воздействии повреждается лаковое покрытие, в результате чего вода начинает портить древесину.

Лучше всего упаковывать удочку в чехол из достаточно мягкой, но водонепроницаемой ткани. Он сумеет защитить удочку от влаги и предотвратит деформацию пропускных колец. Было бы неплохо, чтобы в чехле имелись специальные отделения, предназначенные для каждого колена удочки и подходящая по размеру выпуклость для катушки.

Если во время поездки на рыбалку используется автомобиль, то следует брать короткие чехлы. Если же до места рыбалки придется добираться на велосипеде, то вполне згодятся и длинные чехлы. Главное, чтобы они были оснащены широкими лямками. Не лишними будут дополнительные отделения для других рыболовных принадлежностей.

Следуя этим советам, ты сможешь без труда доставить удочку к месту рыбалки и обратно. Также издание "Комментарии" расскажет, как очистить лодку от запаха рыбы.


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Источник: http://rybalke.net/transportirovka-udochek-na-rybalku-kakie-chehly-vybrat/
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