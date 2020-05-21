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Десять ключевых правил успешной охоты на кабана

При охоте на кабана крайне важно самому остаться без травм

сегодня, 12:25
Автор:

• Зинченко Павел

Десять ключевых правил успешной охоты на кабана
Уже совсем скоро настанет лето, охотники расчехлят свои ружья и карабины и отправятся в лес в поисках новой добычи. В сезон летней охоты можно поохотится на многих зверей и птиц, но сегодня мы сосредоточим свое внимание на охоте на дикого кабана. В связи с этим предлагаем тебе ознакомится с десятью главными правилами успешной охоты на кабана.
1. Перед охотой нужно изучить местность. Так можно будет найти места кормежки и получить информацию о количестве и возрасте животных.
2. Внимательно осматривайте деревья, чем выше от земли ободрана кора, тем крупнее предполагаемая добыча.
3. Выслеживать и подстерегать кабана нужно только против ветра, чтобы его не спугнуть.
4. Изучая следы, не стоит идти прямо по звериной тропе. Посторонний запах может отпугнуть зверя.
5. Если между охотником и зверем располагаются кусты или дерево, животному будет сложнее заметить опасность.
6. Целиться нужно в область лопатки, так больше шансов попасть в сердце.
7. До охоты и во время нельзя курить, употреблять спиртное, использовать одеколон и так далее. Нельзя ходить в туалет рядом с местом засады. Посторонние запахи животное быстро почувствует и ретируется. 
8. Для безопасной охоты можно использовать невысокую платформу. Так как у кабана малоподвижная шея, столкнуть с возвышенности охотника головой он не сможет. 
9. Бывалые охотники рекомендуют тщательно проветривать одежду перед охотой и лучше всего приносить ее с собой, и переодеваться в лесу.
10. Пока не будет уверенности, что зверь мертв ни в коем случае нельзя к нему приближаться. Если топорщится "грива" и прижаты уши, это верный признак того, что животное готовится к атаке. Контрольный выстрел нужно делать в район уха. Не стоит забывать, что раненый зверь способен нанести очень серьезные травмы.
Эти советы помогут тебе не только вернуться домой с добычей, но и уцелеть, если в процессе охоты что-то пойдет не так. Все таки кабан - грозный противник. Также издание "Комментарии" расскажет, каких собак следует использовать для охоты на мелкого зверя.


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Источник: https://ohotagazeta.ru/ohota_na_kabana/
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