Топ-3 лучших мест для морской рыбалки

Если заядлому рыбаку уже порядком поднадоела рыбалка на речке или озере, то настало время обратить свой взор в сторону морских просторов. Морская рыбалка существенно отличается от рыбалки из более мелких водоемов. Тебе понадобится лодка, более мощные удочки, другие виды наживки. Но прежде, чем ты займешся поиском всего этого, мы расскажем тебе, где именно лучше всего занятся морской рыбалкой.

Сент-Люсия

Это лучшее направление для рыбалки в Карибском бассейне. Окружающие вулканический остров Сент-Люсия воды считаются одними из наиболее глубоких в Карибском море. Поэтому глубоководная рыбалка здесь возможна даже всего лишь в нескольких километрах от побережья. На острове в течение всего года проводится немало соревнований по спортивной рыбалке, в том числе международные турниры по ловле марлинов. Вне зависимости от того, являетесь ли ты новичком или профи, здесь можно получить массу незабываемых впечатлений от глубоководной рыбалки с яхты.

Кабо-Сан-Лукас, Мексика

Это лучшее направление для рыбалки на марлина. Баха Калифорния (Нижняя Калифорния) в Мексике не зря считается "морской столицей мира". Правда, в этом регионе существует строгое правило: весь улов непременно должен быть выпущен обратно в море, что обеспечивает сохранность и увеличение численности популяции марлинов. Рыбалка здесь доступна круглый год, но всё же самое лучшее время – в период с мая по декабрь. Мексика ещё не успела завоевать определения одного из лучших направлений для чартера суперяхт, но здесь протяжённая береговая линия (свыше 10 тысяч км), что делает это направление довольно привлекательным для путешествия на яхте.

Сицилия

Расположенный в самом сердце Средиземного моря остров – одно из лучших мест в Средиземноморье для увлекательной морской рыбалки. Почти вдоль всего побережья встречаются рыбацкие поселения, откуда лучше всего осуществлять выход в море на рыбалку в Сицилии. Рыба-меч и тунец являются здесь стандартным уловом. Остров также славится увлекательной подводной рыбалкой.

Надеемся, тебе таки удасться добраться до этих локаций. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти странах, в которые стремится попасть каждый рыбак.

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