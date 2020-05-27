Особенности охоты на мелкую дичь с помощью кошки

На охоту ходят с собакой. Это всем известная истина, которая не поддается никакому сомнению. Причем для охоты на каждого зверя имеется своя порода собаки. Но что если мы скажем тебе, что в древние времена (а иногда и в наши дни), на охоту ходили с кошками?

Разумеется не любая кошка может стать охотничьей. Ленивая персидская или уязвимая голая кошка надежной спутницей охотника не станет никогда. В Египте для добычи птицы пользовались услугами смелой сиамской или активной абиссинской кошек. Обе породы отличаются проворством и гибкостью , а также имеют определенный внутренний потенциал и агрессию . С ними действительно возможна охота на утку с манком.

Во время обучения кошки охоте нужно учесть своевольный характер маленькой пантеры. Она не будет работать за подачку, а охота должна быть интересной игрой. Кроме того, невозможно будет воспрепятствовать тому, что кошка, научившись подкарауливать более крупную, чем мышь, добычу, и запомнив места ее обитания, начнет ходить на охоту самостоятельно и работать на себя. Все будет происходить точно так же, как и с кошками, которые случайно учатся вытаскивать рыбу из воды. Разумеется, своей добычей кошка делиться не станет.

По природе отважные кошки учатся преследовать зайцев и кроликов. Такое поведение котов удавалось наблюдать и в Украине. Здесь многое зависит от размеров животного. Крупные коты являются более самоуверенными и атакуют более крупные цели. Хотя порой и маленькие животные приучаются отгонять даже огромных дворовых псов, чувствуя свое преимущество за счет когтей и зубов. Так что охота с кошкой – это вполне реально, и такая методика уже неоднократно и весьма успешно применялась человечеством на протяжении его истории.

Зная ловкость и силу кошек, можно не сомневаться, что они станут хорошими напарниками. Но их независимый характер следует брать в расчет. В любой момент они могут прийти к выводу, что человек лишний в этой пищевой цепочке и бросить его на произвол судьбы. Также издание "Комментарии" расскажет о лучших породах собак для охоты на мелкого зверя.

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