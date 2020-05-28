Топ-5 невероятных фактов о рыбе

Мужчины, которые ходят на рыбалку, как правило много знают о рыбе. Но эти знания часто ограничиваются лишь теми границами, в которых они "орудуют". Например, кто-то знает все об озерной или речной рыбе, а кто-то является большим спецом по обитателям морских и океанских глубин. Разумеется, есть и такий, которые хорошо разбираются в любой рыбе. Но тем не менее, мы уверены, что эти пять интересных фактов о рыбе будут интересны любому из наших читателей. Рыбы обладают памятью Шутка "память, как у рыбы" имеет обоснованную почву. Многие карповые, срывающиеся с крючка, запоминают данное событие и стараются не попадаться вновь. Однако их памяти хватает до нескольких месяцев. Другие представители ихтиофауны запоминают нападавших хищников, после чего при встрече с ними начинают убегать. Астианакс и опасность Представители данного вида не отличаются особой теплотой к своим сородичам. При появлении хищника или другой опасности они способны оглушать других членов стаи, оставляя их на растерзание. Это позволяет им быстро скрыться и сохранить себе жизнь. Морской конек – рыба Да, необычное существо, обитающее в морях, также относят к рыбам. Морской конек – единственный представитель класса, который плавает исключительно в вертикальном положении. Еще одна особенность касается нереста. Икру вынашивают самцы, что само по себе считается удивительным фактом. Летучие рыбы В момент опасности стаи летучих рыб выпрыгивают из воды на высоту до пяти метров. При попутном ветре один прыжок может составлять более 50 метров. Помогают летучей рыбе в этом развитые плавники, раскрывающиеся как крылья.

Фугу – опасный деликатес

Популярнейшая рыба в Японии содержит в себе тетродотоксин – опаснейший яд, малая доза которого способна убить до 500 человек. Тем не менее, в одном лишь городе Осака работает 80 000 поваров, которым предоставлена лицензия на приготовление рыбы. Фугу относят к семейству иглобрюхих, которое обитает в тропических водах. Представители семейства высоко ценятся в кухне азиатских стран. Фугу по праву считают самой ядовитой рыбой в мире. Тетродотоксин опаснее цианида в 1200 раз.

Даже если ты не планируешь идти ловить именно эту рыбу, ты сможешь блеснуть своими знаниями перед друзьями. А это уже очень даже хорошо. Также издание "Комментарии" расскажет пять интересных фактов о лососе

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