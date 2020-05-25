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Три самых дорогих фотографии в истории

Три фотографии, которые принесли их авторам миллионы долларов

сегодня, 15:03
Автор:

• Зинченко Павел

Три самых дорогих фотографии в истории

Хорошие фотографии, как правило, не являются настолько дорогими, как картины. Оно и не удивительно. Все таки направить фотоаппарат в нужном направлении и нажать кнопку несколько проще, чем нарисовать картину своими руками, с помощью красок и кистей. Тем не менее, это не означает, что среди фотографий нет произведений искусства, к созданию которых авторы приложили усилия и сделали их выделяющимися на фоне многих других, в том числе и в плане цены, которую готовы за них заплатить. Сегодня мы покажем тебе три самых дорогих в мире фотографии.

1. "Фантом"

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Автор: Питер Ликом

Название: "Фантом"

Стоимость: $6.5 миллиона

Снимок "Фантом" был сделан Ликомом в 1999 году во время путешествия к каньону Антилопы, что в штате Аризона. На данный момент это самая дорогая фотография в истории. 

2. "Рейн-II"

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Автор: Андреас Гурски

Название: "Рейн-II"

Стоимость: $4.33 миллиона

Как ты уже, наверное, понял, Андреас Гурски - главный поставщик удовольствия для глаз перфекционистов. Он сделал эту фотографию в 1999 году и, помимо реки Рейн, в кадр попали электростанция, прохожий и собака, которых он отретушировал в фоторедакторе. Решение оказалось правильным.

3. "№ 96"

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Автор: Синди Шерман

Название: "№ 96"

Стоимость: $3.89 миллиона

О чем думает героиня очередного автопортрета Синди Шерман - неясно, но она яркая, жизнерадостная. Кстати, сама автор утверждает, что на снимке она пыталась "запечатлеть реализацию незрелой женственности через невинный образ юной симпатичной девочки". 

Вот такие они - самые дорогие фотографии в мире. Если быть чесным, не во всех случаях понятно, что в них такого уникального. Но раз специалисты оценили - значит что-то в этом есть. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти самых раритетных фотоаппаратах ХХ века.


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Источник: https://mport.ua/lajfstajl/1213653-pejzazhi-i-portrety-10-samykh-dorogikh-fotografij-v-istorii
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