Интересные факты, которые заставят вас полюбить сидр

Сидр является одним из самых популярных алкогольных напитков в мире. Хотя он и уступает в популярности пиву, он имеет свой довольно обширный круг поклонников. Этот напиток подходит как для посиделок с друзьями, так и для романтического свидания с возлюбленной.

Сегодня мы расскажем вам десять интересных фактах о сидре, которые помогут вам узнать об этом напитке больше. А возможно, и присоединится к числу его почитателей.

1. Большинство людей думают, что сидр - это яблочный напиток. Действительно, это наиболее популярный продукт для его изготовления. Но бывает и грушевый, и вишневый, и даже гранатовый сидр. Сейчас его могут изготовить из любых ягод.

2. На територии Российской империи, в том числе и в Украине, сидр появился в 1890 году. Пили его только люди благородного происхождения, заменяя сидром шампанское. При этом считалось, что тот, кто употребляет сидр, ведет здоровый образ жизни.

3. Испанцы часто используют сидр в кулинарии. Например, для приготовления различных десертов и соусов.





4. Сидр наиболее популярен среди французов, испанцев и австрийцев. В среднем граждане этих стран выпивают 55 литров в год на человека.

5. В Испании регулярно проводят фестиваль в честь сидра. Фестиваль проходит ежегодно в мае. Все желающие здесь могут отведать сидра в любом количестве.

6. Астурийский сидр нужно наливать в бокал, а затем выпивать одним большим глотком.

7. На севере Испании есть традиция: первый бочонок созревшего сидра выпивают с возгласом "Тсоткс!" после каждого бокала.

8. Сидра будет вкуснее, если правильно налить напиток. Идеально, если между стаканом и бутылкой будет небольшое расстояние, а сам сидр при этом будет как бы биться о стенки бокала при наливании.





9. Обратите внимание на крышку бочки, в которой выдерживается сидр. Там обязательно присутствует отверстие, которое необходимо для мойщиков. На эту должность берут только худых и невысоких людей, поскольку таким удобнее мыть бочки вручную.

10. Сейчас никто не оспаривает того факта, что сидр - это французский напиток. Тем не менее, напитки на основе яблочного самогона существовали и у многих других народов.

Мы уверены, что ознакомившись с этими особенностями сидра, вы непременно найдете время, чтобы как можно скорее попробовать и насладится его вкусом. А издание "Комментарии" расскажет, как приготовить глинтвейн в домашних условиях.

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