Почему спортсменам необходимо употреблять пиво

Совместимы ли пиво и тренировки? Этот вопрос будоражит умы многих мужчин. Некоторые спортсмены не видят ничего плохого в том, чтобы выпить пивка после тяжелой тренировки. Но есть и сторонники полной трезвости, когда речь идет о спортивном образе жизни.

Вероятно, правда где-то посередине. Но сегодня мы немного потешим любителей пива информацией о его полезном влиянии на спортсменов.

Пиво и спорт

Есть неоспоримая связь между спортом и пивными бочонками. Исследования показывают, что чем тяжелее спортсмены тренируются, тем больше они склонны к употреблению алкоголя. Забудем об углеводах и калориях. Есть другие причины, по которым спортсмены любят опрокинуть после тренировки кружку или две. Пиво уменьшает боль в мышцах, восстанавливает потерянную в процесс тренировки жидкость и оберегает от камней в почках. Именно поэтому спортсмены не просто имеют право, но и обязаны иногда опрокидывать стаканчик.

Пиво не обезвоживает вас

Пейте умеренно. Ученые пока не публиковали исследований о том, что пиво - идеальный напиток для восстановления. Но именно оно лучше всего спасет вас от обезвоживания после тренировки. Исследование 2015-го года в Журнале Международного Спортивного Общества выбрало группу из 16 спортсменов-мужчин. Одни пили после тяжелой тренировки минеральную воду, другие - пиво и минеральную воду. Особенных различий в их уровне гидратации выявлено не было. Исследование 2015-го года в Международном Журнале Спортивного Питания и Метаболизма выяснило, что легкое пиво с добавлением натрия помогает более эффективно восстановить недостаток жидкости после тренировки.

Это антивозбуждающий напиток

Еще одно очко в пользу любителей хмеля: кроме того, что он делает пиво таким вкусным, исследование 2009-го года в журнале "Molecular Nutrition and Food Research" указало, что хмель уменьшает острое возбуждение в исследуемых субъектах. Исследование 2006-го года в "Planta Medica" выяснило, что хмель работает схоже с традиционными COX-2-ингибиторами, таблетками против возбуждения.

В любом случае, когда речь идет об алкоголе - необходимо знать меру. Выпить пивка после тяжелой тренировки - это не трагедия. Но это может перерасти в серьезную проблему, если станет привычкой. И запомните - лучше воздержаться от употребления алкоголя, когда речь идет о подготовке к серьезным соревнованиям. Также издание "Комментарии" расскажет о трех древнейших рецептах пива.

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