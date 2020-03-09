За прошлый год «пьяные» американцы потратили почти 45 миллиардов долларов на покупки — опрос

За прошедший 2019 год американские покупатели под действием алкогольных напитков потратили 44,9 миллиардов долларов на различные покупки. Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на результаты социального опроса компании Finder.



Среди респондентов 23% заявили, что совершали покупки в состоянии алкогольного опьянения. В 2018 году результат был выше — 26%. Также, по данным Finder, среднестатистический выпивший американец покупает на 768 долларов, а в 2019 году — всего на 675 долларов.

Нетрезвые американские покупатели чаще всего покупают еду (58%), алкоголь (52%) и одежду (37%). Также у них уходит в среднем 420 долларов на азартные игры и 705 долларов на отпуск.

Выделяется и гендерная статистика: 27% мужчин совершают покупки в нетрезвом состоянии, а среди женщин таких всего 19%. По результатам опроса, 64% мужчин выпивают минимум бутылку пива еженедельно, а 46% женщин выпивают минимум бокал вина еженедельно. А в общем почти 70% американцев пьют алкоголь хотя бы раз в неделю.

В проведенном в феврале 2020 года опросе поучаствовали 2076 американцев 1928-2002 годов рождения.

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