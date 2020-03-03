В Украине женщины зарабатывают на 25% меньше мужчин — Минсоцполитики

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Заместитель
министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей
Нижинский заявил, что сегодня в нашей стране существует "значительный
экономический разрыв" между женщинами и мужчинами, в результате которого в
среднем женщины зарабатывают на 25% меньше мужчин.
Во время
круглого стола по вопросу гендерного равенства Нижинский рассказал о сохранении
высокого уровня гендерной сегрегации на рынке труда. По его словам,
работодатели проявляют дискриминацию по отношению к женщинам и на уровне
трудоустройства, и на уровне карьерного роста.
Такие
разрывы приводят к отличиям в "социальном статусе женщин и мужчин", поэтому, по
словам чиновника, будут предприниматься активные действия для искоренения насилия
против женщин и девушек, предоставления им прав на труд и участие в
политической деятельности.
В
Министерстве социальной политики также пообещали более активно взяться за "женский"
вопрос в украинском обществе.
Как
сообщал портал "Комментарии", Зеленского раскритиковали за откровенный сексизм
в словах.
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