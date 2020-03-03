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В Украине женщины зарабатывают на 25% меньше мужчин — Минсоцполитики

В министерстве заявили, что это приводит к отличиям в социальном статусе женщины и мужчины.

сегодня, 00:08
Автор:

• Антон Варанов

В Украине женщины зарабатывают на 25% меньше мужчин — Минсоцполитики

Заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нижинский заявил, что сегодня в нашей стране существует "значительный экономический разрыв" между женщинами и мужчинами, в результате которого в среднем женщины зарабатывают на 25% меньше мужчин.

Во время круглого стола по вопросу гендерного равенства Нижинский рассказал о сохранении высокого уровня гендерной сегрегации на рынке труда. По его словам, работодатели проявляют дискриминацию по отношению к женщинам и на уровне трудоустройства, и на уровне карьерного роста.

Такие разрывы приводят к отличиям в "социальном статусе женщин и мужчин", поэтому, по словам чиновника, будут предприниматься активные действия для искоренения насилия против женщин и девушек, предоставления им прав на труд и участие в политической деятельности.

В Министерстве социальной политики также пообещали более активно взяться за "женский" вопрос в украинском обществе.

Как сообщал портал "Комментарии", Зеленского раскритиковали за откровенный сексизм в словах.


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Источник: https://www.msp.gov.ua/news/18355.html?fbclid=IwAR2h5eb01Uwrcbb0jiB2gGri4GTMnrwvzfcnRZ0ckMGxAAT8aObWepxc6aI
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