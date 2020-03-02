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"Вы же человек, а не женщина": Зеленского раскритиковали за откровенный сексизм в словах

Президент Владимир Зеленский сделал необдуманное замечание на встрече с сотрудниками угольной промышленности, чем вызвал гнев активистов за права женщин

сегодня, 17:26
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Вы же человек, а не женщина": Зеленского раскритиковали за откровенный сексизм в словах

Глава государства Владимир Зеленский вызвал праведный гнев защитников прав женщин после того, как сделал некорректное замечание в адрес представительниц слабого пола. Об этом сообщает онлайн-ресурс "Гендер в деталях" на своей странице в Facebook.

Так, во время время выступления Зеленского на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины произошел занятный диалог между самим президентом, работницей одного из цехов, которая намеревалась пожаловаться на условия труда и чиновником, который хотел ее перебить. 

Зеленский дал женщине в зале высказаться сопутствующими словами: "Путь женщина первая скажет, это правильно". Когда же работницу начал перебивать мужчина, гарант успокоил его словами: "Та погодите, вы же не женщина. вы серьезный человек".


Такое обращение вызвало в комментариях дискуссию о проявлениях сексизма в словах президента, но нашлись и те, кто опроверг намеренное желание Зеленского унизить женщину, поставив ее в противовес человеку.

"Людям с синдромом жертвы всегда кажется какая-то дискриминация. Печально, что сообщество для людей не помогает им, а наоборот подливает масла", - отметила одна из участниц гендерной дискуссии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что  в новогоднем поздравлении Владимира Зеленского обнаружили признаки дискриминации по половому признаку.


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