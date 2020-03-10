Язык

Українська

Русский

Coinspot 10.03.2020

BTC/USD

9106.76

ETH/USD

230.43

LTC/USD

61.97

НБУ 10.03.2020

USD/UAH

24.82

EUR/UAH

27.78

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мужчина вино и напитки Алкогольные напитки, которые пришли к нам из "Игры престолов"
НОВОСТИ Все новости

Алкогольные напитки, которые пришли к нам из "Игры престолов"

Энтузиасты представили сразу несколько напитков, которые употреблялись персонажами популярной вселенной

сегодня, 12:17
Автор:

• Зинченко Павел

Алкогольные напитки, которые пришли к нам из "Игры престолов"

Главные персонажи "Игры престолов" выпивали при любом удобном случае. На Севера развлекались постоянным употреблением пива, южане предпочитали различные вина. Многие фанаты популярного сериала задавались вопросом - а какие они, алкогольные напитки Вестероса? Сегодня мы ответим вам на этот вопрос.

Виски из "Игры престолов"

gTiVD514daGr5Tys8nmYXm40O.jpg

Группа экспертов-блендеров Джонни Уолкер и Джордж Харпер разработали виски, который они посвятили белым ходокам. Этот напиток следует всего подавать из холодильника. Его вкусовая гамма включает карамель и ваниль, нотки красных ягод и фруктов, а также особых солодов Кардху и Клинлиш, которые производятся на севере Шотландии. Зимы в тех краях не особо отличаются от тех, которые приходилось переживать воинам Ночного Дозора.

Вино из "Игры престолов"

fe4UBWqUBuUC8RLtVBMUGbpXn.jpg

Фанаты "Игры престолов" также создали вино, которое будет напоминать им о событиях любимого сериала. Винодел Барде Кабрал поставил перед собой интересную цель: создать вино, которое употребляли жители Дорна. Он перечитал популярный роман несколько раз и пересмотрел все сезоны сериала, чтобы понять, какое вино там могло бы получиться. Сомелье уверяет, что напиток может похвастаться яркой палитрой специй, интенсивным цветом и крепким вкусом с фруктовыми нотками. 

Пиво из "Игры престолов"

dk-agFsRu9tSm3DNGe-G1x3--.jpg

А вот пивоварня Ommegang пошла своим путем и заключила договор с HBO, намереваясь создать эксклюзивное пиво “Игра престолов“. Напиток будет носить название King in the North, с лимитированным тиражом. Он представит собой имперский стаут (крепкое темное пиво) и будет разливаться в бутылки объемом в 0,75 литров. 

Вам остается лишь решить, чему вы отдаете предпочтение - изящности напитков Юга или простоте и крепости алкоголя из Севера. Также издание "Комментарии" расскажет о трех древнейших рецептах пива.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mport.ua/zdorove/alkogol/1140367-svetyaschayasya-gazirovka-i-eschyo-3-napitka-posvyaschennykh-izvestnym-filmam
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...