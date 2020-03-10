Алкогольные напитки, которые пришли к нам из "Игры престолов"

Главные персонажи "Игры престолов" выпивали при любом удобном случае. На Севера развлекались постоянным употреблением пива, южане предпочитали различные вина. Многие фанаты популярного сериала задавались вопросом - а какие они, алкогольные напитки Вестероса? Сегодня мы ответим вам на этот вопрос.

Виски из "Игры престолов"





Группа экспертов-блендеров Джонни Уолкер и Джордж Харпер разработали виски, который они посвятили белым ходокам. Этот напиток следует всего подавать из холодильника. Его вкусовая гамма включает карамель и ваниль, нотки красных ягод и фруктов, а также особых солодов Кардху и Клинлиш, которые производятся на севере Шотландии. Зимы в тех краях не особо отличаются от тех, которые приходилось переживать воинам Ночного Дозора.

Вино из "Игры престолов"





Фанаты "Игры престолов" также создали вино, которое будет напоминать им о событиях любимого сериала. Винодел Барде Кабрал поставил перед собой интересную цель: создать вино, которое употребляли жители Дорна. Он перечитал популярный роман несколько раз и пересмотрел все сезоны сериала, чтобы понять, какое вино там могло бы получиться. Сомелье уверяет, что напиток может похвастаться яркой палитрой специй, интенсивным цветом и крепким вкусом с фруктовыми нотками.

Пиво из "Игры престолов"





А вот пивоварня Ommegang пошла своим путем и заключила договор с HBO, намереваясь создать эксклюзивное пиво “Игра престолов“. Напиток будет носить название King in the North, с лимитированным тиражом. Он представит собой имперский стаут (крепкое темное пиво) и будет разливаться в бутылки объемом в 0,75 литров.

Вам остается лишь решить, чему вы отдаете предпочтение - изящности напитков Юга или простоте и крепости алкоголя из Севера. Также издание "Комментарии" расскажет о трех древнейших рецептах пива.

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