Какое мясо будет хорошим спутником для кружки пива

Что может быть лучше кружечки пива в компании с хорошим куском мяса? Такая трапеза позволит хорошо отдохнуть даже после самого тяжелого дня. В том, что ты выберешь себе хорошее пиво, мы не сомневаемся. А вот относительно хорошего мяса тебе точно не помешает несколько советов.

Бастурма





Берешь говяжью вырезку, солишь, кладешь под пресс. Это необходимо, чтобы убрать лишнюю влагу из мяса. Затем мясо нужно натереть специями и положить в емкость со смесью из приправ (например, черный и красный перец, чеснок). Затем мясо подвешиваешь на улице. Или можно поступить професионально и приобрести специальный шкаф для сушки.

Пиколини







Это маленькие сырокопченые колбаски. Они содержат множество белков и жиров, а также практически не имеют углеводов. Так что такая закуска прекрасно подойдет не только для почитателям пива, но и тем, кто не пьет пенного вовсе и привержен силовым тренировкам.

Хамон





Настоящий хамон производят только в Испании, и только из задних ног свиней. Но дело не только в этом. Свиней откармливают только фуражным зерном и желудями. Все зависит от того, какой именно вид хамона из них планируют готовить. Сушат хамон от шести до 36-ти месяцев в специальных условиях. Этим объясняется его огромная цена.

Жареный бекон





Самая простая закуска к пиву. Берешь кусок засоленной свинины и просто обжариваешь его на сковороде. Такое блюдо отлично сочетается с любым пивом.

Теперь уютный вечер перед экраном телевизора тебе обеспечен. Если перед этим ты еще и от души потренировался - отдых будет в сто раз приятнее. Также издание "Комментарии" расскажет об алкогольных напитках, которые пришли к нам из "Игры престолов".

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