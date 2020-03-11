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Какое мясо будет хорошим спутником для кружки пива

Четыре вида мяса, которые непременно должны быть на столе во время посиделок за кружкой пива

сегодня, 16:04
Автор:

• Зинченко Павел

Какое мясо будет хорошим спутником для кружки пива

Что может быть лучше кружечки пива в компании с хорошим куском мяса? Такая трапеза позволит хорошо отдохнуть даже после самого тяжелого дня. В том, что ты выберешь себе хорошее пиво, мы не сомневаемся. А вот относительно хорошего мяса тебе точно не помешает несколько советов.

Бастурма

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Берешь говяжью вырезку, солишь, кладешь под пресс. Это необходимо, чтобы убрать лишнюю влагу из мяса. Затем мясо нужно натереть специями и положить в емкость со смесью из приправ (например, черный и красный перец, чеснок). Затем мясо подвешиваешь на улице. Или можно поступить професионально и приобрести специальный шкаф для сушки.

Пиколини

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Это маленькие сырокопченые колбаски. Они содержат множество белков и жиров, а также практически не имеют углеводов. Так что такая закуска прекрасно подойдет не только для почитателям пива, но и тем, кто не пьет пенного вовсе и привержен силовым тренировкам.

Хамон

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Настоящий хамон производят только в Испании, и только из задних ног свиней. Но дело не только в этом. Свиней откармливают только фуражным зерном и желудями. Все зависит от того, какой именно вид хамона из них планируют готовить. Сушат хамон от шести до 36-ти месяцев в специальных условиях. Этим объясняется его огромная цена.

Жареный бекон

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Самая простая закуска к пиву. Берешь кусок засоленной свинины и просто обжариваешь его на сковороде. Такое блюдо отлично сочетается с любым пивом.

Теперь уютный вечер перед экраном телевизора тебе обеспечен. Если перед этим ты еще и от души потренировался - отдых будет в сто раз приятнее. Также издание "Комментарии" расскажет об алкогольных напитках, которые пришли к нам из "Игры престолов".


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Источник: https://mport.ua/zdorove/alkogol/762338-pivo-i-mjaso-5-luchshih-zakusok-k-hmel-nomu
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