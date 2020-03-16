Праздник на носу: с каким пивом встретить день святого Патрика

День святого Патрика на носу, а значит пора задуматься над тем, какое пиво ты нальешь в свой бокал 17 марта, когда этот праздник наступит. Мы возьмем на себя смелость дать тебе несколько рекомендаций, чтобы в этот день в вашей руке оказалась кружка с достойным напитком и вы ощутили себя настоящим жителем Зеленого острова.

Guinness Foreign Extra Stout





Ирландский стаут, который предназначен специально для зарубежья. Для этого сорта характерны повышенное содержание алкоголя – до 7.5%. Существует несколько видов этого пива, которые производятся не в Ирландии. Они сильно отличаются от оригинала. Во время приготовления лицензированных вариантов используется незабродивший экстракт пивного сусла. Он доставляется из Ирландии и дополняется местными ингредиентами.

O'Hara's Celtic Stout





Это плотный, очень мягкий напиток. Он сочетает традиционные для стаута сорты хмеля, содержит больше жареного ячменя и кристально чистую ирландскую воду. Все эти компоненты придают данному пиву насыщенный вкус, в котором солодовая сладость балансирует с привкусом жареного ячменя. В 2000 году на Международной премии пивоваренной отрасли пиво O'Hara's Celtic Stout получила титул лучшего в мире стаута, обойдя 74 конкурента.

Kilkenny Irish Cream Ale





Этот эль имеет насыщенно красный цвет. Абсолютно неповторимый и ароматный вкус. В барах ирландский красный эль подается в виде полного бокала пены. Затем пена плавно превращается в пиво, оставляя в бокале плотную густую пенную шапку.

Теперь вы знаете, как встретить день святого Патрика. Главное, знайте меру. И не забудьте одеть что-то зеленое. Также издание "Комментарии" расскажет как охладить пиво за одну минуту.

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