Готовим алкогольные напитки в домашних условиях: несколько рецептов

Когда речь идет об алкогольных напитках, то иногда хочется побаловать себя чем-то более оригинальным, чем стандартный асортимент супермаркетов или алкогольных магазинов. В таком случае нет ничего лучшего, чем попробовать приготовить любимый напиток собственными руками.

Предлагаем вашему вниманию несколько рецептов, которые помогут вам приготовить хороший алкогольный напиток в домашних условиях.

Кровавая Мэри

Сперва нужно наполовину наполнить стакан кубиками льда. Затем нужно смешать томатный сок, водку, лимонный сок, соус табаско, вустерский соус, соль, черный перец и оставшийся лед в шейкере. Все это нужно смешать до охлаждения, а затем процедить в стакан с кубиками льда. Коктейль можно украсить стебельком сельдерея.

Чтобы вы все сделали правильно, предлагаем вашему вниманию н аглядный пример приготовления Кровавой Мэри (целых три рецепта):





Дайкири

Влей ром, сок лайма и сахарный сироп в шейкер для коктейлей. Добавь льда, накрой крышкой и встряхни до охлаждения. Процеди в охлажденный бокал.

Этот ролик поможет тебе не ошибиться, если ты не все понял в данном рецепте:





Мохито

Нужно разрезать лайм на четыре дольки. Затем положить листья мяты и две дольки лайма в стакан из толстого стекла. Подави мяту и лайм мадлером или ложкой, до того момента, когда они пустят сок. Добавь еще одну дольку лайма и сахар, а после снова подави.

Это видео подскажет тебе, как сделать хороший мохито:





Теперь приятный вечер обеспечен как тебе, так и твоим гостям. Также издание "Комментарии" расскажет, как охладить пиво за одну минуту.

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