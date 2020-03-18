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Готовим алкогольные напитки в домашних условиях: несколько рецептов

Три алкогольных напитка, которые можно без труда приготовить не выходя из дома

сегодня, 12:27
Автор:

• Зинченко Павел

Готовим алкогольные напитки в домашних условиях: несколько рецептов

Когда речь идет об алкогольных напитках, то иногда хочется побаловать себя чем-то более оригинальным, чем стандартный асортимент супермаркетов или алкогольных магазинов. В таком случае нет ничего лучшего, чем попробовать приготовить любимый напиток собственными руками. 

Предлагаем вашему вниманию несколько рецептов, которые помогут вам приготовить хороший алкогольный напиток в домашних условиях.

Кровавая Мэри

Сперва нужно наполовину наполнить стакан кубиками льда. Затем нужно смешать томатный сок, водку, лимонный сок, соус табаско, вустерский соус, соль, черный перец и оставшийся лед в шейкере. Все это нужно смешать до охлаждения, а затем процедить в стакан с кубиками льда. Коктейль можно украсить стебельком сельдерея.

Чтобы вы все сделали правильно, предлагаем вашему вниманию наглядный пример приготовления Кровавой Мэри (целых три рецепта):


Дайкири

Влей ром, сок лайма и сахарный сироп в шейкер для коктейлей. Добавь льда, накрой крышкой и встряхни до охлаждения. Процеди в охлажденный бокал.

Этот ролик поможет тебе не ошибиться, если ты не все понял в данном рецепте:


Мохито

Нужно разрезать лайм на четыре дольки. Затем положить листья мяты и две дольки лайма в стакан из толстого стекла. Подави мяту и лайм мадлером или ложкой, до того момента, когда они пустят сок. Добавь еще одну дольку лайма и сахар, а после снова подави. 

Это видео подскажет тебе, как сделать хороший мохито:


Теперь приятный вечер обеспечен как тебе, так и твоим гостям. Также издание "Комментарии" расскажет, как охладить пиво за одну минуту.


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Источник: https://mport.ua/zdorove/alkogol/1207366-alkogolnye-koktejli-v-domashnikh-usloviyakh-3-muzhskikh-retsepta
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