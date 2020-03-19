В каком количестве алкоголь не вредит нашему организму

Американская ассоциация кардиологов считает, что пьянство способствует повышению давления крови, а также поднятию уровню сахара и холестерина. Это провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые провели эксперемент, в котором приняли участие 4710 людей от 18 до 45 лет. Их интересовало, как часто и в каком объеме эти люди употребляют алкогольные напитки. Исследователи выяснили, что без вреда для организма можно пить раз в месяц, то есть двенадцать раз в год. В целом лишь каждый четвертый мужчина пил больше 12 раз в год. Что касается женщин, то каждая десятая.

Четверть участников обоих полов призналась, что регулярно выпивает больше положеного. Для достижения более точного результата было использовано понятие “порций“. Одной порции соответствовало 350 граммов пива, 100 граммов вина, либо 40 граммов крепкого алкогольного напитка. Результат этого эксперимента показал, что мужчины, выпившие лишнего, испытывали кровяное давление и повышенный уровень холестерина. В свою очередь, у женщин поднимался уровень сахара в крови.

Но не стоит сильно полагаться на результаты этого исследования. На основе собранных данных можно судить лишь о взаимосвязи, а не причинно-следственной зависимости между алкоголизмом и проблемами с сердечно-сосудистой системой. Именно такое мнение высказали кардиологи. Уникальность данного исследования заключается в том, что оно делает акцент о влиянии алкоголя на организм молодых людей, а не пожилых.

Также издание "Комментарии" расскажет, как приготовить алкогольные напитки в домашних условиях.

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