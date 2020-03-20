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Только для терминаторов: коктейли, приготовленные на основе азота

Эффектные алкогольные напитки с содержанием сухого спирта и замороженного азота

сегодня, 14:55
Автор:

• Зинченко Павел

Только для терминаторов: коктейли, приготовленные на основе азота

Хотел бы попробовать настоящие напитки из будущего? Для этого тебе понадобится сухой спирт и замороженный азот. Мы покажем, как это должно выглядеть, чтобы ты лучше понимал, к чему следует стремиться.

Hadron Collider

Это самый настоящий адронный коллайдер. Только находится он в стакане. В этом напитке содержится настоящая магия: крутящиеся шарики, которые вызывают неподдельный интерес любого физика, химика или любителя “потупить“ после очередной “накурки“.


Nuclear Fallout

Это название переводится, как “Радиоактивные осадки“. Когда будешь смотреть видео ниже, то обрати внимание: падение капли происходит в такт первому биту трека. Вообще, подходящую музыку подобрали: с ней буря в стакане кажется еще более эпичной.


Stargate Shooter

Представь, что в твоем бокале с выпивкой есть звезды, между которыми протискиваются капли тяжелой крови. Вот это и есть Stargate Shooter. Чтобы лучше это представить -посмотри видео.


В само деле очень необычные напитки, которые наверняка распивают терминаторы. Также издание "Комментарии" расскажет, как приготовить алкогольные напитки в домашних условиях.


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Источник: https://mport.ua/zdorove/alkogol/760006-vodka-dlja-terminatora-tri-koktejlja-s-nastojacshim-azotom
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