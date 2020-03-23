Пять самых популярных мифов о водке

Водка является одним из самых популярных алкогольных напитков. В нашей стране она непременно присутствует на большинстве застолий. Но что мы знаем о водке, кроме ее градусов и свойств? Сегодня мы вам раскажем пять самых распространенных мифов об этом напитке.

Вся водка одинаковая

Аромат водки зависит от того, из какого продукта она изготовлена, и как дистиллирована. Водка из восточной Европы всегда ароматнее, крепче, и соответственно сильнее лупит по мозгам. В свою очередь, свойства водки из западной Европы совсем другие.

Цена = качество

Цена не всегда соответствует качеству. Лучший способ найти лучшую водку – это перепробовать все ее виды. И желательно, чтобы они были в разных ценовых категориях.

Для коктейлей не обязательно покупать дорогую водку

Если речь идет о вкусе, то ты действительно не почувствуешь особой разницы. Зато утром на следующий день состояние будет не самым лучшим, если решишь сэкономить.

Водка производится из картошки

Специалисты рассказывают, что водка может производиться из чего угодно, даже из молока. Есть спиртное и на основе картошки. Но большинство американских производителей делают водку из кукурузы, пшеницы и других зерновых культур.

Больше дистилляции = лучше водка

Неоднократно слышали это как от потребителей, так и от производителей. Но далеко не все эксперты с этим согласны. В разном производстве дистилляция проходит по-разному. Да и чем больше дистилляции, тем меньше в напитке специй, аромата, характера основных ингредиентов.

Теперь популярные мифы о водке не смогут сбить тебя с толку. Также издание "Комментарии" расскажет в каком количестве алкоголь не вредит вашему организму.





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