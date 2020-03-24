Был даже в СССР: несколько интересных фактов о виски

Виски является одним из самых известных и популярных алкогольных напитков в мире. Когда смотришь фильмы о "сухом законе" в США, то создается ощущение, что ничего друго в Америке и не пили. Уверены, ты не против услышать несколько интересных фактов о любимом напитке американских гангстеров и британских лордов.

Черчилль, Британия, и виски в мире

Когда Великобритания переживала нелегкие времена Второй Мировой войны, Черчилль направил письмо британскому министру пищевой промышленности, в котором приказал любой ценой сохранить объемы ячменя, который использовался для производства виски. Виски является одной из пяти основных статей экспорта Великобритании. Например, во Франции продается за месяц больше виски, чем коньяка за целый год. В мире ежесекундно приобретается более тридцати бутылок шотландского виски. Это в два раза больше, чем канадского, американского, японского и ирландского виски, вместе взятых.

Лекарство, которое выдерживают не меньше 3-х лет

Правила производства виски очень суворые. В 1915 году, например, был законодательно утвержден минимальный срок выдержки виски в деревянных бочках – два года. В 1916 году его увеличили до трех лет.

Шотландский "дрэм"

В Шотландии порцию виски называют dram (дрэм). В барах дрэм наливают так, чтобы лишь покрыть донышко бокала. Когда же пьешь с друзьями, нужно самому определять размер своего "дрэма". "Good dram" — это когда три пальца от донышка.

Виски в СССР

В СССР выпускалась одна марка напитка, который позиционировался, как виски. Он напоминал канадский виски и назывался "Виски-73". Продукт производился из ректификованного спирта и ароматических препаратов, который закупался у иностранных фирм. Пить его было крайне тяжело, если вообще возможно.

Вот такие интересные факты об одном из самых популярных алкогольных напитков. Также издание "Комментарии" расскажет, как ирландцы возрождают старинные традиции приготовления виски.

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