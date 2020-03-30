Как приготовить виски с медом: три уникальных рецепта

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Шотландцы уверены, что людей, которые не любят виски, не существует в природе. По их мнению, если тебе не нравится виски, значит ты еще не нашел свой сорт. Желая помочь тебе в этих поисках, мы предлагаем твоему вниманию несколько рецептом виски с медом.
Юнион
Rusty Nail (Ржавый гвоздь)
Когда готовишь такой коктейль, используй следующие ингридиенты: виски – 50 мл; медовый ликер – 25 мл; лед в кубиках – 100 грамм. Наполни стакан льдом и добавь виски и ликер, хорошо перемешай. Можно украсить апельсиновой цедрой. Также обрати внимание, что виски лучше использовать шотландский.
Епископ
Здесь тебе понадобятся: виски – 20 мл; апельсиновый сок – 10 мл; мартини Бьянко – 10 мл; биттер Кампари – 5 мл; жидкий мед – 0,5 чайной ложки; лед в кубиках – 100 грамм. Быстро смешай все ингредиенты в шейкере (не дольше десяти секунд, чтобы лед не начал таять), процедиткоктейль через ситечко в 50 мл стопку.
Такие коктейли хорошо украсят любую встречу с друзьями. Также издание "Комментарии" расскажет несколько интересных фактов о виски.
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