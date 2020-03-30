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Как приготовить виски с медом: три уникальных рецепта

Виски с медом помогут украсить любой вечер, независимо от того, проводишь ли ты его с друзьями или в гордом одиночестве

сегодня, 17:05
Автор:

• Зинченко Павел

Как приготовить виски с медом: три уникальных рецепта

Шотландцы уверены, что людей, которые не любят виски, не существует в природе. По их мнению, если тебе не нравится виски, значит ты еще не нашел свой сорт. Желая помочь тебе в этих поисках, мы предлагаем твоему вниманию несколько рецептом виски с медом.

Юнион

Для приготовления этого коктейля тебе понадобится: виски – 25 мл; лимонный сок – 10 мл; жидкий мед – 1 чайная ложка. Необходимо смешать все ингредиенты в шейкере, а готовый коктейль перелить в охлажденный бокал. Совет для эстетов: напиток можно украсить долькой лимона.

Rusty Nail (Ржавый гвоздь)

Когда готовишь такой коктейль, используй следующие ингридиенты: виски – 50 мл; медовый ликер – 25 мл; лед в кубиках – 100 грамм. Наполни стакан льдом и добавь виски и ликер, хорошо перемешай. Можно украсить апельсиновой цедрой. Также обрати внимание, что виски лучше использовать шотландский.

Епископ

Здесь тебе понадобятся: виски – 20 мл; апельсиновый сок – 10 мл; мартини Бьянко – 10 мл; биттер Кампари – 5 мл; жидкий мед – 0,5 чайной ложки; лед в кубиках – 100 грамм. Быстро смешай все ингредиенты в шейкере (не дольше десяти секунд, чтобы лед не начал таять), процедиткоктейль через ситечко в 50 мл стопку.

Такие коктейли хорошо украсят любую встречу с друзьями. Также издание "Комментарии" расскажет несколько интересных фактов о виски.


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Источник: https://mport.ua/zdorove/alkogol/758796-viski-s-medom-tri-recepta-vkusnyh-koktejlej
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