Когда гости на пороге: готовим коктейль по-быстрому

Тебе хочется удивить друзей оригинальным алкогольным напитком, но готовить что-то экзотическое нет времени или просто лень? Эту проблему очень легко решить с помощью подручных продуктов, которые можно легко приобрести в ближайшем магазине. Самое главное здесь - правильно соблюдать пропорции, чтобы потом не стало плохо. А в остальном - все достаточно просто. Вот пять напитков, которые можно сварганить на скорую руку.

Полночный мартини

Чтобы приготовить этот напиток, тебе понадобится: 100 грамм водки (можно с добавлением кофе); 30 грамм кофейного ликера (кофейного бренди); нарезанный дольками лимон на гарнир. Водку и ликер смешай с помощью шейкера. Добавь толченого льда и хорошенько потряси. Разливай в охлажденные бокалы для мартини. Коктейль укрась лимонной долькой.

Черный бархат

Возьми банку или бутылку пива Guinness, а также твое любимое шампанское. Налей полстакана пива, а затем до краев наполни его шампанским. Вот и весь секрет.

Шипучка



Приготовь 30 грамм бурбона, 120 грамм шампанского и дольки лимона. Смешай оба ингредиента в бокале, слегка помешай коктейль. Не забудь украсить лимоном.

Бриллиант



Рецепт следующий: 30 грамм текилы; 20 грамм шампанского; несколько капель обыкновенного сахарного сиропа; клубника на гарнир. Охлади текилу и шампанское. Затем смешай в бокале для шампанского. Укрась гарниром. Пей, пока помнишь, какой сегодня день.

Френч-75



Достань 90-100 грамм шампанского, 30 грамм джина, 15-20 грамм сахарного сиропа, 15-20 грамм лимонного фреша и дольку лимона. Налей джин, сироп и сок в шейкер, подбрось колотого льда. Хорошенько потряси. Затем наполни этой смесью бокал шампанского. Не забудь украсить лимоном. При желании, можно долить немного шампанского сверху.

Эти коктейли помогут тебе сэкономить время, если ты хочешь поскорее приступить к приятному время препровождению. Также издание "Комментарии" расскажет, как приготовить виски с медом.

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