Какие яства лучше сочетаются с сидром

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Нет ничего более
интересного и желанного, чем гармоничное единение еды и напитков во время трапезы. Какую же пищу следует выбирать, если вы решили провести вечер за бокалом сидра? Здесь все будет зависеть от разновидностей напитка.
Сладкие игристые
разновидности сидра прекрасно сочитаются с большинством десертов, а также нежирных сортов сыра.
Вкус алкоголя прекрасно смогут дополнить сладкие пироги с начинками из малины, ежевики, голубики или вишни. Также сладкий сидр хорошо подходит к ореховому пудингу и дисертам на основе мороженого.
Кислые сорта сидра будут весьма кстати, когда на столе находятся рыбные блюда, креветки, кальмары, салаты из морепродуктов, помидоры. Очень даже неплохо закусывать кислый сидр зажареной в кляре рыбой и жареной картошкой. Кроме того, добиться гармонии вкусов можно, если закусывать алкоголь свежим козьим сыром.
Ароматизированные модификации сидра хорошо сочетаются со зрелыми сырами – например, пармезаном. Они также будут весьма кстати, еслы вы решили полакомиться блюдами из красного мяса – говядины и баранины. Также неплохо подойдут жареная курица с чесноком, лазанья и пироги с мясом.
Теперь изысканный ужин в конце рабочего дня вам обеспечен. Также издание "Комментарии" расскажет интересные факты о сидре, которые заставят вас полюбить этот напиток.
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