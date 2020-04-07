Сколько нужно вина для улучшения работы сердца

Уже много сказано о полезности сухого красного вина. Настолько много, что врачам приходится бить тревогу и объяснять всем желающим приложиться к этому "лекарству", что оно полезно только в определенных дозах и не следует выпивать каждый вечер по три бутылки. Желая лишний раз подвердить этот тезис, канадские исследователи из Центра сердца Питера Манка пришли к выводу, что в небольших количествах красное вино способно улучшить работу сердца.

Здесь стоить подчеркнуть - именно в небольших! В частности, допустимым считается количество вина в объеме одного бокала и не более. Один бокал вина способен наполнить организм достаточным количеством антиоксидантов, которые будут способны расширить сосуды и благодаря этому увеличить прилив крови к сердцу.

Следует особо подчеркнуть, что во время проведения эксперимента выяснилось следующее: два или больше бокалов вина такого эффекта не имеют. После двух бокалов сосуды утрачивают способность быстро сокращаться и это повышает риск высокого давления и повреждения сосудов. Так что если вы уже решили лечить сердце с помощью вина, то всегда помните эту дозировку - один бокал.

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