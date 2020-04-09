Оригинальная водка и подделка: как отличить

Когда покупаешь водку к праздничному столу, очень важно купить качественную продукцию. Водка довольно хитрый и опасный напиток. Вместе с веселым вечером он может подарить тяжелейшее похмелье утром. Именно поэтому крайне важно знать, как отличить оригинал от подделки. Сегодня мы расскажем тебе, на что в первую очередь нужно обратить внимание при выборе водки.

Цветная бутылка

Есть настолько крутые производители, что они не стесняются выделять дополнительные средства на то, чтобы разливать водку в красивые цветные бутылки. Последние подделать практически нереально, ибо такое стекло не делается в кустарных условиях, и кисточкой да краской его не зарисовать. Но водка в таких бутылках и стоит ощутимо дороже. Зато точно не подделка.

Полиграфия

Четкие краски, линии и контуры, ровная оклейка — то, на что кривые руки пиратского полиграфиста сплошь и рядом способны чуть чаще, чем никогда.

Осадок

Эксперты, гуру, и просто любители “этого дела“, беря в руки бутылку, всегда осматривают содержимое на наличие осадка. Оного быть не должно.

Акциза

Must have каждого спиртного напитка. В наличии обязательно еще должен быть штрих-код. Линии и особенно цифры на нем тоже должны просматриваться четко.

XXI век

Живем в эпоху интернета. Благодаря последнему легко можно зайти на сайт производителя или просто погуглить-узнать, какой должна быть акциза на бутылке. И дело в шляпе. Гляди, еще с десяток лет — и тара научится делать это самостоятельно.

Умение выбрать качественную водку обеспечит веселый вечер, а также снизит риск головной боли утром. Главное, знай свою меру. Также издание "Комментарии" расскажет, как не стоит лечить простуду.

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