Превращаем гламурный коктейль в настоящий мужской напиток

Иногда хочется нормально выпить, но место и атмосфера не совсем соответсвуют этом намерению. Не станешь же ты глушить водку и запивать пивом, если компания подобралась более менее аристократическая. При этом сладкие коктейли тебя совершенно не пьянят. Выход в этой ситуации один - самому сварганить нормальный мужской напиток, который не будет сильно выделяться и при этом таки ударит тебя по голове.

Маргаритка

У этого коктейля даже название женское. Поэтому здесь нужно все менять. Смешай шот текилы, Куантро и сока лайма. Приукрась клубникой, посыпь солью и табаско. Будь готов к тому, что от коктейля могут быть мурашки по коже.

Секс на пляже

Секс на пляже - знаменитый микс, который входит в число официальных коктейлей Международной ассоциации барменов. Мировые умельцы спаивать людей придумали, как можно превратить гламурный напиток в нормальную мужскую выпивку. Для этого нужно заменить апельсиновый сок на ром Bacardi Breezer. И плевать на то, что традиционный состав ингредиентов утвержден еще в 1973 году. Ты хочешь нормально бухнуть, а не подсластить пилюлю.

Малибу

Преврати слащавый Малибу в суровый напиток. Залей один шот рома в стакан и наполни его на 50% колой. После – доливай темное пиво. Guinness вполне сойдет. Получится мягкий вкус, но не лишенный элементов горечи. Можешь угостить подружку, но будь готов к тому, что если она войдет во вкус, то нести домой ее прийдется на руках.

Такие напитки подойдут мужику, который хочет выпить чего-то крепкого. Также издание "Комментарии" расскажет, как быстро приготовить коктейль.

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