Древнейший рецепт пива: как готовили пенное пять тысяч лет назад

Многие задаются вопросом: каким было пиво много лет назад? Кто-то пробовал приготовить пиво, ориентируясь на старинные тексты. Кто-то пытался выведать рецепты у старых людей. Но настоящий прорыв ожидал исследователей из Стэнофрдского университета, которые в 2016 году провели раскопки в китайской провинции Шэньси. В результати они нашли руины старинной пивоварни, которой более пяти тысяч лет.

Благодаря исследованиям крох от этой пивоварни ученые смогли узнать рецепт пенного, которым утоляли жажду тамошние древние обитатели. Во время раскопок были обнаружены две ямы глубиной 2,7 и 3,7 метра. В каждой из них было по одной настоящей гончарной печи, и куча остатков керамической посуды. Американцы детально изучили находки, и догадались: этим остаткам пять тысяч лет, и их использовали для приготовления настоящего пива.

Как же ученые пришли к такому выводу? На дне одной из посудин они нашли остатки некой смеси. Ее они тут же отдали на экспертизу. Последняя выяснила: это оксалат кальция — вещество, образующееся при ферментации пенного напитка. Кроме того спецам удалось узнать, что входило в основный состав компонентов тогдашнего пива. Это были: просо, ячмень, травянистое растение Иовлевы слезы, змеевидная тыква, клубни ямса и лилии.

Вариант с клубнями звучит не очень аппетитно, но древние были не глупыми, и включали эту мерзость в основной состав ингредиентов не просто так. С ней в выпивке получалось достаточное количество сахара и крахмала — для ферментации и сладковатого вкуса.



Интересно было бы попробовать пиво за древнейшим в мире рецептом. Также издание "Комментарии" расскажет, из какого бокала пиво пьется быстрее.

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