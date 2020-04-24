Топ-5 самых дорогих коктейлей мира

Мы часто можем налить себе виски, разбавить колой, украсить лимоном и потягивать этот напиток, представляя, что в наших руках самый настоящий коктейль. Что ж, как для домашних условий, то может так оно и есть, та делается такой напиток довольно быстро. Время точно экономится. Но если уж говорить о настоящих коктейлях, то здесь все намного круче. Процесс их приготовления намного сложнее и изощреннее, чем может показаться на первый взгляд. Поэтому не удивительно, что многие из них очень и очень дорогие.

Сегодня мы расскажем тебе о пяти коктейлях, которые будут по карману долеко не всем.

Diamond Is Forever (Токио, Япония)





Цена – 22600 долларов

Найти этот шедевр коктейльного искусства можно в ресторане здешнего отеля Ritz-Carlton. Самый дорогой в мире коктейль порадует сноба охлажденной водкой Grey Goose с свежим соком лайма и безупречным бриллиантом в 1 карат. Вот и все. А ты что подумал?

Ono Champagne Cocktail (Лас-Вегас, США)





Цена – 10000 долларов

Подают этот коктейль в ресторане XS гостиницы Encore Wynn. В основе напитка – суперредкий коньяк Louis XIII Black Pearl (90 тыс. долларов за бутылку) и шампанское Charles Heidsieck 1981 года. Ну и прочая "мелочь" - свежевыжатый апельсиновый сок, мякоть абрикос и розовый нектар Sence.

Martini on The Rock (Нью-Йорк, США)





Цена – 10000 долларов

Попробовать его можно только в баре отеля Algonquin Hotel. Говорят, он идеально удаляет жажду. Рецепт коктейля крайне прост – в бокал с прохладным мартини вместо оливки кладется бриллиант в 1,5 карата. Сотрудников бара о желании попробовать этот коктейль надо предупреждать заранее, а камень для своего напитка каждый может выбрать сам.

Diamond Cocktail (Лондон, Великобритания)





Цена – 4350 долларов

Подается клиентам бара Piano Bar. В составе изумительного напитка - элитный коньяк Remy Martin Louis XII (2000 долларов за бутылку) и шампанское Charles Heidsieck Vintage 2001. В коктейль добавляется кусочек сахара и 3 капли битера. К бокалу добавляется скромное украшение - бриллиант.

Macallan Single Malt Whiskey (Дубай, ОАЭ)





Цена – 4000 долларов

Бокал этого напитка можно заказать, поднявшись в высотный бар Skyview, который расположен в знаменитом дубайском небоскребе Burj Al Arab. Основу коктейля составляет 55-летний односолодовый скотч Macallan. В мире этого виски насчитывается чуть больше 400 бутылок, всего одна из которых осталась на сегодня в этом баре.

Такие коктейли на скорую руку в домашних условиях не приготовишь. Хотя кто его знает. Может в тебе живет и стремится вырваться на свободу профессиональный бармен? Также издание "Комментарии" расскажет, как превратить гламурный коктейль в настоящий мужской напиток.

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