Самые полезные алкогольные напитки: пятерка лидеров

Говорить о полезных свойствах алкоголя можно много. Такие разговоры часто обростают легендами, которые никак не связаны с правдой. Сегодня мы решили составить рейтинг самых полезных алкогольных напитков и объяснить, какую именно пользу для здоровья может принести каждый из них.

Первое место: красное вино

Этот напиток - чемпион по антиоксидантам, защищает организм от старения и предотвращает возникновение психических расстройств в пожилом возрасте.

Второе место: белое вино



Благородный напиток способен расщеплять жиры. Особенно рекомендуется употреблять белое вино с жирной пищей - оно отлично снижает процент жира в печени.

Третье место: водка

Как ни странно, качественная водка в разумных количествах способствует здоровью кожи и волос, а также отлично дезинфицирует.

Четвертое место: коньяк

Коньяк содержит антиоксиданты, а также защищает органы от старения.

Пятое место: текила

Напиток из агавы, который готовят в Мексике, способен снижать уровень сахара в крови, а еще его плюсом является отсутствие похмелья на утро.

Все эти напитки могут принести пользу, но крайне важно, что полезный эффект улетучивается, если превысить дозу. Поэтому рекомендуем тебе не перестараться с таким лечением. Также издание "Комментарии" расскажет, с чем не стоит смешивать алкоголь.

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