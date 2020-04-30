Самые полезные алкогольные напитки: пятерка лидеров

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Говорить о полезных свойствах алкоголя можно много. Такие разговоры часто обростают легендами, которые никак не связаны с правдой. Сегодня мы решили составить рейтинг самых полезных алкогольных напитков и объяснить, какую именно пользу для здоровья может принести каждый из них.
Первое место: красное вино
Этот напиток - чемпион по антиоксидантам, защищает организм от старения и предотвращает возникновение психических расстройств в пожилом возрасте.
Второе место: белое вино
Благородный напиток способен расщеплять жиры. Особенно рекомендуется употреблять белое вино с жирной пищей - оно отлично снижает процент жира в печени.
Третье место: водка
Как ни странно, качественная водка в разумных количествах способствует здоровью кожи и волос, а также отлично дезинфицирует.
Четвертое место: коньяк
Коньяк содержит антиоксиданты, а также защищает органы от старения.
Пятое место: текила
Напиток из агавы, который готовят в Мексике, способен снижать уровень сахара в крови, а еще его плюсом является отсутствие похмелья на утро.
Все эти напитки могут принести пользу, но крайне важно, что полезный эффект улетучивается, если превысить дозу. Поэтому рекомендуем тебе не перестараться с таким лечением. Также издание "Комментарии" расскажет, с чем не стоит смешивать алкоголь.
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