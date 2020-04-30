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Самые полезные алкогольные напитки: пятерка лидеров

Эти напитки могут поддержать твое здоровье, если ты будешь употреблять их в правильном количестве

сегодня, 14:42
Автор:

• Зинченко Павел

Самые полезные алкогольные напитки: пятерка лидеров

Говорить о полезных свойствах алкоголя можно много. Такие разговоры часто обростают легендами, которые никак не связаны с правдой. Сегодня мы решили составить рейтинг самых полезных алкогольных напитков и объяснить, какую именно пользу для здоровья может принести каждый из них.

Первое место: красное вино

Этот напиток - чемпион по антиоксидантам, защищает организм от старения и предотвращает возникновение психических расстройств в пожилом возрасте. 

Второе место: белое вино

Благородный напиток способен расщеплять жиры. Особенно рекомендуется употреблять белое вино с жирной пищей - оно отлично снижает процент  жира в печени. 

Третье место: водка

Как ни странно, качественная водка в разумных количествах способствует здоровью кожи и волос, а также отлично дезинфицирует. 

Четвертое место: коньяк

Коньяк содержит антиоксиданты, а также защищает органы от старения. 

Пятое место: текила

Напиток из агавы, который готовят в Мексике, способен снижать уровень сахара в крови, а еще его плюсом является отсутствие похмелья на утро. 

Все эти напитки могут принести пользу, но крайне важно, что полезный эффект улетучивается, если превысить дозу. Поэтому рекомендуем тебе не перестараться с таким лечением. Также издание "Комментарии" расскажет, с чем не стоит смешивать алкоголь.


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Источник: https://mport.ua/zdorove/alkogol/803964-samyj-poleznyj-alkogol-top-5-spirtnykh-napitkov-kotorye-uluchshayut-zdorove
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