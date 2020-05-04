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Самые невероятные места, где можно опрокинуть стаканчик виски

Если любишь виски и путешествия, то эти три локации именно для тебя

сегодня, 15:48
Автор:

• Зинченко Павел

Самые невероятные места, где можно опрокинуть стаканчик виски

Сегодня нам не потребуется много усилий, чтобы выпить виски. Можна купить бутылку в магазине, а можно сходить в соответствующее заведение. Но если ты относишся к тем людям, которые предпочитают пить только самое лучшее, а в придачу к этому любят путешествовать, то мы расскажем о нескольких местах в разных уголках мира, где тебе нальют лучший виски на планете.

Ипподром Churchill Downs (Луисвилл, штат Кентукки, США)

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Что подадут: Woodford Reserve

Кентукки славится в Америке двумя вещами – скачками и виски. Это значит, что есть возможность совместить в одном эти две достопримечательности. Гости Churchill Downs смогут насладиться и резвыми местными скакунами, и местным резвым бурбоном – официальным виски Kentucky Derby.

Дольмен Rostellan (Мидлтон, Ирландия)

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Что подадут: Jameson

Этот природный памятник древней истории и культуры в виде нескольких скал двухметровой высоты находится посреди реки и доступен только во время отливов. От этого путешествие к нему становится еще интереснее. А выдержанный за несколько лет виски согреет твое тело в прохладный ирландский день.

Древний Осакский замок (Осака, Япония)

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Что подадут: 12-летний односолодовый Yamakazi

Посетителям знаменитого замка японских самураев предоставляется возможность заглянуть и на вискокурню Yamakazi, которая с 1923 года расположилась совсем рядом с исторической достопримечательностью.

Надеемся, ты сумеешь побывать в этих краях и насладиться первосклассным напитком. Также издание "Комментарии" расскажет о трех невероятных блюдах, в которые добавляют виски.


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Источник: https://mport.ua/lajfstajl/putesestviya/770267-gde-vypit-viski-luchshie-mesta-planety
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