Самые невероятные места, где можно опрокинуть стаканчик виски

Сегодня нам не потребуется много усилий, чтобы выпить виски. Можна купить бутылку в магазине, а можно сходить в соответствующее заведение. Но если ты относишся к тем людям, которые предпочитают пить только самое лучшее, а в придачу к этому любят путешествовать, то мы расскажем о нескольких местах в разных уголках мира, где тебе нальют лучший виски на планете.

Ипподром Churchill Downs (Луисвилл, штат Кентукки, США)





Что подадут: Woodford Reserve

Кентукки славится в Америке двумя вещами – скачками и виски. Это значит, что есть возможность совместить в одном эти две достопримечательности. Гости Churchill Downs смогут насладиться и резвыми местными скакунами, и местным резвым бурбоном – официальным виски Kentucky Derby.

Дольмен Rostellan (Мидлтон, Ирландия)





Что подадут: Jameson

Этот природный памятник древней истории и культуры в виде нескольких скал двухметровой высоты находится посреди реки и доступен только во время отливов. От этого путешествие к нему становится еще интереснее. А выдержанный за несколько лет виски согреет твое тело в прохладный ирландский день.

Древний Осакский замок (Осака, Япония)





Что подадут: 12-летний односолодовый Yamakazi

Посетителям знаменитого замка японских самураев предоставляется возможность заглянуть и на вискокурню Yamakazi, которая с 1923 года расположилась совсем рядом с исторической достопримечательностью.

Надеемся, ты сумеешь побывать в этих краях и насладиться первосклассным напитком. Также издание "Комментарии" расскажет о трех невероятных блюдах, в которые добавляют виски.

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