Когда продрог с дороги: пять сортов теплого пива

Большинство мужчин отдают предпочтение свежему прохладному пиву. Но это вовсе не значит, что некоторые производители пива не приложили усилия к созданию теплого пива, которое может неплохо согреть как зимой, так и в холодную и сырую погоду. Предлагаем вашему вниманию пять самых распространенных сортов теплого пива, которые могут дать фору многим своим прохладительным "собратьям".

Newcastle Winter IPA





Этот напиток класса IPA отличается превосходным янтарным цветом и замечательным вкусом, в котором слышится достаточное количество хмеля и пряностей. Согреет в самые лютые морозы.

Rogue Santa's Private Reserve





Горьковатый на вкус, с тяжелым привкусом хмеля. Ві будуте словно Санта Клаус на крутой вечеринке.

Guinness Generous Ale





Крепкий эль с отчетливыми солодовыми тонами и толстой пеной. Просто налей его в стакан, выпей и почувствуй себя счастливым.

Three Floyds Alpha Klaus





Это крепкий портер с ароматом жареного солода оставит во рту вкус темного шоколада и кофе. И радость в твоем сердце, конечно.

Lagunitas Sucks Holiday Ale





Новое пиво от калифорнийской пивоваренной компании. Цитрусовые оттенки и аромат соснового леса под красной крышкой а ля Санта Клаус напоминают свежий снег, падающий на лесное озеро.

Эти напитки помогут скрасить холодные дождливые вечера. Также издание "Комментарии" расскажет, почему не стоит слишком сильно увлекаться пивом.

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