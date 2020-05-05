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Когда продрог с дороги: пять сортов теплого пива

Эти разновидности пива помогут быстро согреться, если ты успел сильно замерзнуть

сегодня, 14:48
Автор:

• Зинченко Павел

Когда продрог с дороги: пять сортов теплого пива

Большинство мужчин отдают предпочтение свежему прохладному пиву. Но это вовсе не значит, что некоторые производители пива не приложили усилия к созданию теплого пива, которое может неплохо согреть как зимой, так и в холодную и сырую погоду. Предлагаем вашему вниманию пять самых распространенных сортов теплого пива, которые могут дать фору многим своим прохладительным "собратьям".

Newcastle Winter IPA

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Этот напиток класса IPA отличается превосходным янтарным цветом и замечательным вкусом, в котором слышится достаточное количество хмеля и пряностей. Согреет в самые лютые морозы.

Rogue Santa's Private Reserve

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Горьковатый на вкус, с тяжелым привкусом хмеля. Ві будуте словно Санта Клаус на крутой вечеринке.

Guinness Generous Ale

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Крепкий эль с отчетливыми солодовыми тонами и толстой пеной. Просто налей его в стакан, выпей и почувствуй себя счастливым.

Three Floyds Alpha Klaus

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Это крепкий портер с ароматом жареного солода оставит во рту вкус темного шоколада и кофе. И радость в твоем сердце, конечно.

Lagunitas Sucks Holiday Ale

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Новое пиво от калифорнийской пивоваренной компании. Цитрусовые оттенки и аромат соснового леса под красной крышкой а ля Санта Клаус напоминают свежий снег, падающий на лесное озеро.

Эти напитки помогут скрасить холодные дождливые вечера. Также издание "Комментарии" расскажет, почему не стоит слишком сильно увлекаться пивом.


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Источник: https://mport.ua/zdorove/alkogol/771170-pivo-k-novomu-godu-top-7-teplyh-sortov
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