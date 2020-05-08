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Топ-5 невероятных сортов пива со вкусом бурбона

Такой напиток придаст аристократичности любым посиделкам с друзьями

сегодня, 15:13
Автор:

• Зинченко Павел

Топ-5 невероятных сортов пива со вкусом бурбона

Много лет назад пастор Элайи Крейг создал кукурузный виски, который настаивался в специальных дубовых бочках, которые обжигались изнутри. Именно благодаря такой оригинальной выдумке на свете появился знаменитый бурбон. Но человеческая фантазия не знает пределов и некоторые пивовары задумали неслыханное: оставить побродить в таких бочках обычное пиво. Результатом их усилий стало появление нескольких сортов пенного, которые предназначены для настоящих гурманов.

Lost Abbey Angel’s Share

В процессе ферментации это пиво сохраняет свою первозданность, теряя совсем мало спирта. Ванильные тона, которые не скрывают привкус бурбона, слегка поджаренного солода и сушеных фруктов. Но будь внимателен – все-таки 12,5 процентов алкоголя.

Cigar City Big Sound Scotch Ale

Этот солодовый шотландский эль со сладковатым привкусом наверняка поднимет тебе настроение. Не исключено, что при питье почувствуешь в нем карамель. И конечно же, бурбон. Со своим 8,5 градусом является одним из самых популярных в Европе сортов пива.

Firestone-Walker Parabola

Прежде чем разлить по бутылкам, этот стаут получают смешением различных сортов темного пива и выдержкой в дубовых бочках в течение 12 месяцев. При питье тягуч и отдает легкими тонами патоки и виски, сухофруктов и ириса. 13 процентов крепости.

Goose Island Bourbon County Stout

Бочка, в которой когда-то созревал благородный бурбон, превращает это пиво в напиток, вызывающий в груди приятное тепло. 14,5 процента алкоголя и привкус ванили и дуба. Наслаждайся каждым глотком.

Deschutes Abyss

Этот имперский стаут вызревает в дубовых бочках. 11 градусов спирта хорошо смягчается вкусом солодки. Гурманы иногда добавляют к напитку крем брюле или немного шоколада.

Желаем тебе приятных посиделок в компании друзей за кружечкой такого роскошного пива. Также издание "Комментарии" расскажет из какого бокала пиво пьется быстрее.


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Источник: https://mport.ua/zdorove/alkogol/770280-jorsh-da-ne-nash-7-sortov-piva-so-vkusom-burbona
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