Пять глупейших мифов о вине

Вино является одним из самых популярных алкогольных напитков. Его не зазорно смаковать на едине с самим собой долгим дождливым вечером. Оно также будет к месту во время посиделок с близкими друзьями. И конечно же, оно является незаменимым атрибутом любого романтического вечера. За время своего существования вино обросло множеством мифов, многие из которых поражают своей нелепостью. И сегодня мы расскажем тебе о самых главных из них.

Красное вино нельзя хранить в холодильнике

В реале некоторые французские вина (например, из долины реки Луары — на этикетке так и будет написано: Val de Loire) прекрасные именно когда холодненькие. Тогда их вкус становится менее сложным. И тогда такое вино отлично сочетается с блюдами на любой вкус и цвет.

Белое всегда держи в холодильнике



Нет. Белое держи в холодильнике только за пару часов до подачи — чтобы слегка остыло. В противном случае постоянные вибрации и недостаточная влажность могут убить все прелести вкуса напитка. Идеальное место хранения вина — темный шкаф (в идеале — винный). Там пусть твое виноградное и живет.

Красное вино нельзя подавать к рыбе

Мол, красное можно только с мясом. А вот и нет. С рыбой просто шикарно сочетается красное вино из винограда сорта пино нуар. Фишка в том, что в этом сорте сравнительно немного танинов (это вещества, придающие напитку терпкий и вяжущий привкус). Вино из пино нуар ни грамма не заглушает вкус рыбы, каким деликатным бы он не был.

Чтобы шампанское не выдыхалось, сунь в него ложку

Миф, передающийся от бабушек их внучкам уже не первое поколение. Абсолютно бесполезный трюк. Если не хочешь, чтобы шампанское выдыхалось, закрой бутылку специальной пробкой-стоппером (такие продаются в винных маркетах или ваших этих интернетах). Еще один вариант не дать шампанскому преждевременно лишиться пузырьков — замотать горлышко пищевой пленкой.

Не трогай вино, если не собираешься пить его ближайшим временем

Это один из мифов о правильном хранении вина. Правильно, чтобы бутылка была в горизонтальном положении — чтобы не ссохлась пробка. А когда таки собрался пить вино, незадолго до пира поставь бутылку в вертикальное положение — чтобы осадок собрался на дне. В нем содержится много полезных веществ, но от него вино горчит.

Надеемся, эти интересные факты о вине повысят твою культуру пития, а также помогут правильно вести себя по отношению к этому напитку. Также издание "Комментарии" расскажет, как можно совместить употребление вина и кофе.

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