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Четыре алкогольных напитка для настоящего мужского ужина

С каким напитком мужчина может смело совместить свой ужин

сегодня, 15:46
Автор:

• Зинченко Павел

Четыре алкогольных напитка для настоящего мужского ужина

Пятничным вечером, в конце тяжелой трудовой недели, всегда можно потешить себя изысканным ужином. Разумеется, к нему не лишним будет добавить какой-нибудь изысканый алкогольный напиток. Но что попало здесь не подойдет, поэтому мы посоветуем тебе, с какими напитками можно совместить настоящий мужской ужин.

Франджелико

Если ты привык пропускать десерт и сразу переходишь к кофе – попробуй франджелико. Ты можешь выпить его как обычный коктейль или же добавить в кофе. Это поможет расслабиться и улучшит пищеварение.

Бренди

Самый лучший способ насладиться десертом после ужина – совместить его с бренди. В этом напитке много сахара, поэтому шоколадный торт или мороженое будут еще вкуснее в сочетании с шотом.

Скотч

Односолодовый шотландский виски является одним из самых уважаемых ингредиентов для шотов. Хорошо приготовленный коктейль может улучшить не только твой ужин, но и вечер в целом. Начни ужин из шотландского виски – аппетит улучшится и организм расслабится после тяжелого дня.

Ром

Ром – тяжелый напиток, который приводит к серьезному похмелью. Но можно его смягчить, смешав с вкусными фруктовыми соками. Как правило, ром подороже больше подходит для шотов. Если ты ужинаешь морепродуктами и сыром – выпей два сладких ромовых коктейля и пища будет более приятной.

Теперь у тебе есть прекрасная возможность почувствовать себя аристократом или пиратским капитаном. Также издание "Комментарии" расскажет, почему алкоголь не следует употреблять перед сном.


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Источник: https://mport.ua/zdorove/eda/770025-top-5-koktejlej-dlja-muzhskogo-uzhina#
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