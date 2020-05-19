Четыре удивительных рецепта алкогольных напитков

Многие алкогольные напитки отличаются странным рецептом. Чего только стоит тот факт, что в некотороых странах их готовят из ящериц или змей. Тем не менее, существуют и алкогольные напитки, которые готовятся по весьма оригинальному рецепту, и при этом от их вида не тошнит. Например, пиво из кофе или вино из артишоков. Впрочем, давайте по порядку. Сегодня мы расскажем тебе об алкогольных напитках, которые изготовлялись по весьма необычному рецепту.



Кинар (Cynar), Италия





Считается, что этот лекарственный аперитив помогает бороться с напряжением современной жизни, уменьшает риск болезни сердца. Кинар изготавливается из артишоков с добавлением 13 трав. Его можно пить отдельно, а можно добавлять в коктейли и в пиво. Кинар можно найти в барах по всему миру.

Кофейное пиво (Coffe Beer), Гавайи





В этом сезонном пиве, производящемся Пивоваренной Компанией Кона, соединены алкоголь и кофеин. Пиво сделано из 100-процентного кофе Кона. Кофейное пиво можно найти в гавайских барах.

Йогурито (Yogurito), Япония





Этот острый, основанный на йогурте ликер может быть произведен в Голландии и разлит по бутылкам во Франции, но продается он только в Японии. Йогурито пьется в чистом виде, а так же может смешиваться с апельсиновым или ананасовым соком. Найти йогурито можно в барах, ресторанах и магазинах по всей Японии.

Пиво Пицца (Pizza Beer), США





Как уже ясно из названия, в одной бутылке объединены пиво и пицца. Для создания этого пива в солод добавляют чеснок, орегано, помидоры, базилик. Найти пиво-пиццу можно в магазинах и ресторанах Иллинойса, Индианы, Висконсина и Пенсильвании.

Эти напитки стоят того, чтобы их попробовать. Хотя бы потому, что в них нет змеиного яда и женской слюны. Также издание "Комментарии" расскажет о четырех алкогольных напитках для настоящего мужского ужина.

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