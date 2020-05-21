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Три самых невероятных небылицы о пиве

Пиво окутано тайнами не только о пивном животе

сегодня, 13:21
Автор:

• Зинченко Павел

Три самых невероятных небылицы о пиве

Когда речь идет о развенчивании мифов о пиве, то все сводится к разговорам о том, что на самом деле пиво полезно, а никакого пивного брюха в природе не существует. Все это конечно важно, но сегодня мы поговорим о нескольких других небылицах о хмельном, которые непременно следует знать.

От пива у мужиков растет грудь

Да, в пиве есть “женские“ гормоны — эстрогены. Но их там такой мизер, что тебе нужно выпить 20 тонн хмельного, чтобы эти “гены“ хоть как-то повлияли на твой гормональный фон. 20 тонн — это половина железнодорожной цистерны, и выпить их нужно за раз, и быстро, иначе женские гормоны быстро распадутся в твоем мужском организме.

Разливное пиво лучше

Самый распространенный повод так считать — толстый слой пены, образующейся на свеже-налитом пиве из бочки. Как бы не так: пена образуется из-за большого давления в пивном аппарате. Сам же напиток что в кеге, что в банке, что в бутылке — один и тот же, наливается из одной бочки.

 Холодное пиво вкуснее

Чем ниже температура пенного, тем сложнее почувствовать его вкус. Так что не надо остужать пиво до критичной температуры. Идеальный вариант — 12-14 °С.

Теперь арсенал твоих знаний о пиве будет значительно разнообразней. Также издание "Комментарии" расскажет, почему не следует слишком увлекаться пивом.


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Источник: https://mport.ua/zdorove/alkogol/759750-pivo-pjat-nebylic-o-hmeljacshem-napitke
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