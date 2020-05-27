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Только для аристократов: пять лучших сортов ирландского виски

Эти напитки обеспечат тебе незабываемый вечер в духе британской аристократии

27 мая 2020, 12:32 comments1594
Автор:

Зинченко Павел

Только для аристократов: пять лучших сортов ирландского виски

Часто мы склонны не заморачиваться качеством алкоголя, который употребляем. Стоит что-то на праздничном столе - прекрасно. Не стоит - сейчас сбегаем в ларек и возьмем что-нибудь. Люди часто не желают как-то усложнять свою жизнь, поэтому и алкоголь берут, какой попало. Но не сегодня. Сегодня мы поговорим о пяти сортах лучшего ирландского виски, которые не только украсят любой стол, но и изменят ваши представления о настоящем алкоголе.

Clontarf 1014

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Крепость: 40%

Легко пьется, стоит недорого. Идеален как для коктейлей, так и для употребления в чистом виде (то есть с водой).

Knappogue Castle, 14 Year Twin Wood Single Malt

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Крепость: 46%

Есть еще КС-12 и КС-17 (12-ти и 17-летней выдержки). Но КС-14 особенный тем, что настаивается в бочках, в которых до этого обитал херес Oloroso.

Concannon Irish Whiskey

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Крепость: 40%

Этот алкоголь стоит попробовать даже потому, что в 2012 он победил на конкурсе New York International Spirits Competition.

Redbreast 12 Cask Strength

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Крепость: 58,6%

Джим Мюррей – английский писатель и журналист, который посвятил всю свою жизнь виски. Он даже написал очень престижную книгу – Jim Murray's Whisky Bible, весьма почитаемую в кругах ценителей напитка. В этой “библии“ Redbreast назван одним из лучших виски. Пить спиртное Джим советует с водой, то есть в разбавленном виде. Соотношение ингредиентов – дело вкуса.

Bushmills Original

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Крепость: 40%

Bushmills – один их самых популярных виски в Америке. Все благодаря его легкому фруктовому вкусу с крепким послевкусием. Данное спиртное можно пить в составе шотов, коктейлей, или в чистом виде, то есть разбавленное водой.

С такими напитками тебе обеспечен вечер в стиле бритнаской аристократии. Также издание "Комментарии" расскажет о невероятных местах, в которых можно опрокинуть стаканчик виски.


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Источник: https://mport.ua/zdorove/alkogol/757521-muzhskaja-elitka-10-sortov-irlandskogo-viski
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