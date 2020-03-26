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Самые быстрые парусные яхты в мире

Яхты, которые способны развить большую скорость с помощью одних лишь парусов

сегодня, 11:41
Автор:

• Зинченко Павел

Самые быстрые парусные яхты в мире

Несмотря на современный технологический мир, парусные яхты до сих пор пользуются популярностью. Состоятельные любители отдыхать на море с удовольствием проводят время на борту своей яхты или арендуют их у различных компаний. А многие любители острых ощущений не против устроить гонки на гоночных моделях парусных яхт. 

Сегодня ты узнаешь о парусных яхтах, которые покорили водные просторы благодаря своей скорости.

Comanche

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Самая быстрая в мире классическая парусная яхта. В 1998 году она пришла первой на знаменитой гонке Rolex Sydney to Habart. И это при том, что во время состязания она получила значительные повреждения. По словам победителя Кубка Америки, шкипера Спитхилла, который управлял яхтой, максимальная скорость, которую может развить Comanche составляет 32 узла (59,2 км/ч).

Yellow Pages Endeavour (Macquarie Innovation)

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Одна из самых узнаваемых яхт в мире. В 1993 году ей удалось сделать нечто невероятное – на протяжении 500 метров удержать скорость 46,52 узла (86,15 км/ч). Недавно на смену этой лодке пришла очень похожая, инновационная Macquarie. Она была построена и используется той же командой, но своим успехом она обязана именно Endeavour.

C Class

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Парусник C Class часто любя именуют "кошкой". Его разрабатывали аэрокосмические инженеры и поэтому не удивительно, что данное судно умеет подниматься над водой. В то же время паруса "кошки" настолько высоки,  что позволяют ей держаться на высоких скоростях даже при минимальном ветре. Средняя скорость – 21 узел (38,89 км/ч).

Было бы неплохо хоть разок побывать за штурвалом таких яхт. Если у тебя есть такая возможность, то издание "Комментарии" посоветует, какие часы подойдут тебе во время плавания на яхте.


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Источник: https://mrnro.com/blog/news/samye-bystrye-v-mire-1228/
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