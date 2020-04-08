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Самые крутые лайнеры мира: пятерка лидеров

Пять самых крутых лайнеров, которые когда-либо были спущены на воду

сегодня, 12:18
Автор:

• Зинченко Павел

Самые крутые лайнеры мира: пятерка лидеров

Любители морских круизов прекрасно знают, что это довольно дорогое удовольствие. Словно плавучие курорты, современные лайнеры предоставляют своим пассажирам самые разнообразные услуги, начиная от активного отдыха и заканчивая самыми изысканными блюдами, которые только существуют в мире. Сегодня мы поговорим о пяти самых роскошных лайнерах, которые были выбраны по результатам премии Kreuzfahrt Guide Award.

13-палубный элитный лайнер Mein Schiff был построен в Гамбурге, Германия. Судно предоставляет пассажирам богатый ассортимент фитнес-центров, саун и даже турецких бань. Лайнер признан лучшим в категории "Спорт и здоровье".

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233-метровое судно Aidaaura было спущено на воду немецкой верфью Aker MTW Werft GmbH по заказу британской круизной компании. На корабле имеется 633 пассажирские каюты, а вся шестая палуба наполнена игровыми центрами и детскими площадкам. Лайнер признан лучшим в категории "Семейный отдых".

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Еще один немецкий лайнер MS Europa, принадлежащий компании Hapag-Lloyd, стал победителем в категории "Гастрономия". Это судно сравнительно невелико, но зато предлагает гигантский выбор блюд для гурманов в ресторанах Europa, Oriental (азиатская кухня) и Venezia (итальянская кухня).

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Самый большой корабль в мире Oasis of the Seas уверенно одержал победу в категории "Информация и развлечение". На борту лайнера устраиваются водные шоу и театральные представления. Также пассажиры могут покататься на карусели.

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А на лайнере Seadream II, по мнению немецких специалистов, лучший сервис, соответствующий пяти звездам в отельном бизнесе.

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Отдых на этих титанах круизного бизнеса не из дешевых. Теперь у многих будет больше стимулов усердно трудиться и достигать успеха. Также издание "Комментарии" расскажет о самых быстрых парусных яхтах в мире.


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Источник: https://mport.ua/lajfstajl/style/769351-top-5-samyh-krutyh-lajnerov-planety
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