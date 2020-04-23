Самые роскошные океанские лайнеры: тройка безусловных фаворитов

Морские путешествия становятся все более популярными как среди багатых и успешных людей, так и среди представителей среднего класса. Именно поэтому сегодня моря и океаны бороздят сотни круизных лайнеров, которые могут предоставить полный спектр различных услуг, начиная от невероятной кухни и заканчивая различными видами развлечений.

Говорить о круизных океанских лайнерах можно очень много. Но мы приделим сегодня внимание лишь самым лучшим.

Viking Star, Viking Ocean Cruises





Эта квинтэссенция скандинавского дизайна - самый дорогой в мире лайнер. Вариантов провести досуг на борту больше, чем в портах, в которых останавливается лайнер. Отдельной гордостью стоит считать SPA-комплекс в нордическом стиле, оснащенный настоящим снежным гротом, а также посещение мастер-класса The Kitchen Table - возможность отправиться вместе с шеф-поваром за продуктами на рынок и затем поучаствовать в приготовлении блюд.

Crystal Serenity, Crystal Cruises





Круизы Crystal Serenity обычно отличаются массой мероприятий - встречами с писателями, художниками, политиками и учеными. Помимо же области духовной, программа круиза включает спорт: уроки бриджа, гольфа или йоги под руководством профессиональных тренеров. Также есть возможность посетить концерты классической музыки и театральные постановки, выступления звезд эстрады.

Seven Seas Explorer, Regent Seven Seas Cruises





С момента спуска на воду в 2016 году Seven Seas Explorer получил славу самого роскошного круизного лайнера в мире. Это флагман компании Regent Seven Seas Cruises, сочетающий все, что только можно в сегменте класса "люкс": высочайший сервис, роскошные каюты, изысканные рестораны и "all-inclusive". Каждый номер - сьют с собственным балконом. Публичные места отделаны мрамором и гранитом, а люстры - из хрусталя.

Надеемся, настанет день, когда тебе удасться совершить путешествие на каждом из них. Также издание "Комментарии" расскажет о самые быстрые парусные яхты в мире.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!