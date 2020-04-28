Топ-3 самых удивительных яхты в мире

Путешествие на роскошной яхте - это мечта любого мужчины. Позволить себе такой отдых может не каждый, поэтому яхты всегда были определенным признаком состоятельности успешного мужчины. Многие из них производят невероятное впечатление своей скоростью, надежностью и мощностью. Но есть среди них такие, которые одним своим внешним видом будоражат воображение. Сегодня мы поговорим о самых невероятных яхтах в мире.

Город на воде





Творческие люди всегда пытаются выйти за рамки возможного и реального. На земле им тесно, поэтому они постоянно создают плавающие дома. Peter Thiel вложил крупную сумму денег в компанию под названием Blueseed, предприятие, которое стремится создать оффшорную роскошную баржу, что в принципе будет выглядеть как настоящий город на воде. Расположенный у берегов Калифорнии, всего в нескольких минутах езды от Силиконовой долины, этот город создан для молодых специалистов. Стоимость проживания составляет 1600 долларов в месяц.

Яхта - космический корабль





Adastra - это 42 метровая яхта, предназначенная для круизов по Тихому океану. Наряду с множеством современных функций, которыми обладает яхта, ключевой функцией Adastra является возможность управления ей с помощью IPad. Более пяти лет ушло на то, чтобы построить такую яхту. Ее стоимость составляет более 15 миллионов долларов.

Яхта-остров с вулканом





Это проект яхты, который планирует реализовать британская компания Yacht Island Designs. На яхте имеются четыре комнаты класса люкс для VIP гостей и просто невероятно роскошный номер для хозяев, который встроен в вулкан. Кинозал, библиотека, игровая комната, тренажерный зал, сауна – здесь есть абсолютно все! На главной палубе размещается бассейн, гостевой домик и бар на открытом воздухе. Потоки воды из вулкана попадают прямо в бассейн, получается просто восхитительный водопад.

Для большинства людей это несбыточная мечта - побывать на борту таких суден. Они в самом деле выглядят просто невероятно и стоят соответствующе. Также издание "Комментарии" расскажет о самых быстрых в мире парусных яхтах.

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