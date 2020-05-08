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Крутые яхты от известных автопроизводителей: четверка лучших

Яхты, которые являются живым примером того, что автопроизводители создают не только машины

сегодня, 17:07
Автор:

• Зинченко Павел

Крутые яхты от известных автопроизводителей: четверка лучших
Названия известных автопроизводителей практически всегда асоциируется у нас с автомобилями, которые они производят. Но хотя производство автомобилей и остается в приоритете, многие из них производят множество других товаров, в том числе и видов транспорта. Сегодня мы поговорим о яхтах и кораблях, которые были созданы известными автопроизводителями.
Arrow 460 Granturismo
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Яхта-стрела. Яхта/катер Arrow 460 Granturismo - проект, разработанный Mercedes-Benz совместно с Silver Arrows Marine. Дизельные двигатели Yanmar 6LY3-ETP мощностью 960 л.с. обеспечивают максимальную скорость 40 узлов. Длина катера - 14 м. 
Chrystal Blue
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Экология прежде всего. Не удивительно, что Rolls-Royce решил внести свою лепту в создание яхт. В конце 2017 года производитель представил концепт гибридной яхты на Chrystal Blue. Яхта длиной 62 м сможет принять на борт 12 гостей. Максимальная скорость экояхты - 20 узлов. 
Dynamiq GTT 115 Hybrid
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Настоящий гибрид. Суперяхта Dynamiq GTT 115 Hybrid длиной 35 м, созданная в сотрудничестве с Studio F. A. Porsche, представляет собой одну из самых передовых яхт в мире. Материал корпуса выполнен из алюминия, ширина яхты - 7,1 м, осадка - 1,45 м. Максимальная скорость гибрида - 21 узел.  Гибридная силовая установка означает, что при выключенных основных двигателях генераторы питают два ультра-компактных электромотора мощностью 20 кВт, позволяя яхте идти на скорости 6 узлов в абсолютной тишине в течение неограниченного времени.
Niniette 66
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Автомобиль, бегущий по волнам. Концепт яхты/катера Niniette 66 от Bugatti отличается оригинальной формой корпуса. Катер длиной 20 м и шириной 6,5 м способна разогнаться до 44 узлов. 
Без сомнения, эти яхты по своей крутости не уступают тем автомобилям, которые в изобилии производят их создатели.  Также издание "Комментарии" расскажет о трех самых удивительных яхтах в мире.


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Источник: https://sudostroenie.info/novosti/21940.html
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