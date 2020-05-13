Уникальные яхты, созданные по мотивам военных кораблей

Мощные боевые корабли всегда вызвали восторг широкой публики. Их мощь, непобедимость, способность наносить удары во врагам всех мастей мало кого оставят равнодушными. Не избежали военные корабли и пристального внимания со стороны конструкторов яхт, которые были настолько вдохновлены военными разработками, что создали собственные вполне гражданские яхты в стиле military.

Суперяхта Excellence





Яхта Excellence сошла со стапелей верфи Abeking & Rasmussen. Судно похоже на современные американские эсминцы, хотя создатели считают, что лучше подойдет сравнение с космическим кораблем. Длина яхты – почти 80 м, тоннаж – 2 тыс. т. Дизайн судна разработали в проектном бюро Winch Design.

Суперяхта Esquel





Яхта Esquel - новое детище голландской компании Oceanco. Она в чем-то похожа на уже зарекомендовавшую себя на рынке SeaXplorer, творение компании Damen Shipyards. Но выглядит более воинственно. Стометровое судно спроектировал дизайнер Тимур Боска, ранее создавший известную яхту "Черный лебедь". Esquel создана, чтоби бороздить моря за Полярным кругом и оборудована дизель-электрическим генератором. Ширина судна – 17,5 м, осадка – 4,3 м, максимальная скорость – 16,5 узла.

Суперяхта M7





Американский эсминец Zumwalt вдохновил австрийскую компанию Migaloo Private Submersible Yachts на создание подводной яхты M7. Судно длиной 300 метров может на скорости 20 узлов погружаться на 400 метров. Стоимость этого чуда судостроительной мысли – больше 2 млрд долларов. Покупателя пока не нашлось.

Суперяхта Guilty





Суперяхту Guilty создали художник Джефф Кунс и итальянское КБ Ivana Porfiri. Вдохновлялись они кораблями эпохи I Мировой войны. Правда, сто лет назад боевой раскрас использовался не для маскировки, а наоборот – чтобы запугать противника. Яхту длиной 35 метров построили в 2008 году на верфи Cantieri Navali Rizzard. Ее купил кипрский бизнесмен Дакис Жоанну.

Что не говори, крутые яхты. Главное чтобы военно-морские силы различных стран не спутали их с противником и не открыли огонь. Не очень хорошо получится. Также издание "Комментарии" расскажет о яхтах, которые были созданы известными автопроизводителями.

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