Строительство в условиях карантина: какие перспективы у рынка недвижимости в Украине после окончания карантина





Эксперты рассказали изданию "Комментарии", каким образом пандемия, карантин и кризис могут отразиться на строительной отрасли в Украине.

Пандемия коронавируса может вызвать "эпидемию недостроев"

Специалист по недвижимости сети RE/MAX в Украине Михаил Артюхов уверен, что кризис, который прогнозируется после окончания пандемии, создаст сложности в строительной отрасли по всему миру, включая нашу страну. В результате начнется "эпидемия недостроев".

"Не секрет, что строительная отрасль первая входит в любой экономический кризис. И последняя выходит из него, – подчеркивает эксперт. – Основой здоровья строй-отрасли является доступ к рынкам капитала, который уже прекратился. 90% строительных проектов столицы приостановились в апреле не по причине пандемии. Работы ведутся там, где есть финансирование всего проекта. Сейчас "длинные деньги" уходят из проектов, а "доступные" о которых заявили банки в начале года по программе "5-7-9%", не спасут строительную отрасль, потому что потребители жилья не решатся их взять".

Земельные участки и новостройки в глазах покупателей перестают быть надежным товаром, подчеркивает Михаил Артюхов. А потому не следует ожидать бума на рынке земли, который намерены открыть в Украине с 1 июля 2020 года.

По мнению эксперта, напрасны опасения разворачивания незаконных строек во время пандемии (якобы этим могут воспользоваться, пока нет возможности собираться на митинги активистам и защитникам прав территориальных общин).

"Цикл строительства превышает 18 месяцев. Так что даже если нарушения случатся, то завершить проект без внимания активистов не получится. То есть, незаконные действия будут пресечены", – поясняет Михаил Артюхов.

Рынок недвижимости на пороге тяжелых времен

Пандемия, карантин и все сопутствующие этому события во всем мире вызывают спад деловой активности и производства, закрытие внешних и внутренних рынков. Разница лишь в том, насколько сильно та или иная страна впадает в этот кризис, считает политический эксперт Александр Савченко.

"Строительная отрасль в нашей стране подобна очень тяжелой машине. Она долго разгоняется – и так же долго и неумело тормозит, – отмечает Александр Савченко. – Эта отрасль живет в условном отрыве от действительной потребности рынка. Причин тому – масса. В том числе – коррупция при выделении земельных участков и условий стройки. Востребованность того или иного формата в данном районе рассматривается во вторую очередь, хотя во всем мире инвестор пляшет от того, что нужно рынку. У нас же пляшут от возможности что-то построить – и уж потом смотрят на рынок… Как только инвестор решается на участие в стройке, к нему сразу выстраивается очередь коррупционеров и "решал", способных "ускорять" этот проект".

В конечном счете, подчеркивает эксперт, все эти затраты ложатся на плечи конечного потребителя (если речь идет о жилой недвижимости) или на арендатора (если речь – о бизнес или торговых центрах).

"Таким образом, – продолжает Александр Савченко, – все без исключения строительные проекты в Украине финансово переоценены и несоответствию рынку – ни по качеству, ни по цене. Но влияние деловой активности неотвратимо влияет и на рынок недвижимости. Ведь с падением первой – падает и востребованность в таком огромном количестве офисной и торговой недвижимости. В сегодняшней ситуации, когда украинское правительство своими "карантинными решениями" фактически одномоментно остановило экономику, не будет уже надобности в таком количестве офисной и торговой недвижимости, как это было два, три года назад… Сфера обслуживанья если и выживет, то это будет 30-40% от уровня 2018 года. И разворачивать новые стройки (в том числе незаконные) не будет необходимости. Ведь даже существующих – не востребованных – объектов будет переизбыток".

Строительные проекты, которые начались, но не были завершены хотя бы на 50%, будут, по мнению эксперта, остановлены. И получат самый статус "недострой".

"Рынок недвижимости последние шесть лет и так переживал не лучшие времена. Все ведь зависит от финансового положения в Украине, а оно крайне плохое с динамикой на ухудшение год от года. Последние же события, связанные с пандемией короновируса и теми действиями, которые сделало наше правительство, вобьет последний гвоздь в крышку гроба рынка строительной индустрии, – считает Савченко. – Оживление возможно лишь в проектах, которые не зависят от внешних инвесторов. Это объекты так называемых социально значимых государственных проектов: дороги, мосты, развязки и так далее. Там действуют не законы рынка, а другие реалии. А именно – желание распределять бюджетные деньги".

Незаконная застройка станет не выгодной

Вариант, кода кто-то что-то будет делать незаконно – есть всегда. В том числе касательно незаконной застройки. Но сейчас этот вариант слабо обоснован, считает политический эксперт, социолог Андрей Еременко.

"Смысл незаконной застройки в том, чтобы ее потом продать. Но связи с кризисной ситуацией, у людей просто нет денег. Так что вкладываться в ту же незаконную стройку – нелогично. Единичные случаи могут быть, а массово – вряд ли, – отмечает Андрей Еременко. – Даже у законных застройщиков сейчас будут большие проблемы. Остановились продажи. Придется сбрасывать цены, давать рассрочку и так далее. В такой ситуации теряет всякий смысл незаконная застройка".

По мнению эксперта, в ближайшее время произойдет падение строительной отрасли на 15-20%.

"Летом она чуть оживет. А осенью, думаю, опять вылезут проблемы. Скорее всего, из-за падения экспорта нас ждет локальный экономический кризис, – прогнозирует Еременко. – Будет он недолгим (к зиме, думаю, уже попустит), но строительной отрасли вновь придется несладко".

Ранее "Комментарии" писали, что эксперты оценили инициативу правительства касательно привлечения дополнительных средств на дороги.

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