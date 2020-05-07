Одесская область массово строит школы, садики и стадионы по программе президента «Большая стройка», - Юрий Голик

В населенных пунктах Одесской области проходит массовое строительство объектов социальной инфраструктуры в рамках программы "Большая стройка", инициатором которой в прошлом году выступил президент Владимир Зеленский. Координатор программы Юрий Голик в Facebook сообщает об одновременной работе сразу на пяти объектах.

По информации Голика, в пгт Аванград одновременно строятся детский сад и школа. Детский сад строится также в селе Крыжановка.

Стадион школы №1 реконструируется в городе Южный, а в селе Усатово строится новый стадион.

Всего в рамках "Большой стройки" во всех регионах Украины в 2020 году будут отремонтированы, реконструированы и построены 169 спортивных объектов. Также в рамках программы появится 236 школ, 155 детсадов, 212 приемных отделений неотложной медицинской помощи и 422 амбулатории.

По дорожной части "Большой стройки" будут построены и отремонтированы 6500 км дорог различного значения.

Кстати, несмотря на карантин, работы на объектах "Большой стройки" продолжаются, и 52,2% украинцев считают, что их останавливать нельзя. Об этом свидетельствуют данные недавнего соцопроса, проведенного КМИС.

Ранее "Комментарии" писали, какое масштабное строительство и восстановление аэропортов планировали в Украине, но планам не суждено было стать реальностью.

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