Язык

Українська

Русский

Coinspot 07.05.2020

BTC/USD

9302.54

ETH/USD

206.31

LTC/USD

46.05

НБУ 07.05.2020

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

29.25

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес Строительство Одесская область массово строит школы, садики и стадионы по программе президента «Большая стройка», - Юрий Голик
НОВОСТИ Все новости

Одесская область массово строит школы, садики и стадионы по программе президента «Большая стройка», - Юрий Голик

По словам Юрия Голика, в Одесской области проходит одновременная работа сразу на 5 объектах в рамках программы «Большая стройка»

сегодня, 11:55
Автор:

• Комментарии

Одесская область массово строит школы, садики и стадионы по программе президента «Большая стройка», - Юрий Голик

В населенных пунктах Одесской области проходит массовое строительство объектов социальной инфраструктуры в рамках программы "Большая стройка", инициатором которой в прошлом году выступил президент Владимир Зеленский. Координатор программы Юрий Голик в Facebook сообщает об одновременной работе сразу на пяти объектах.

По информации Голика, в пгт Аванград одновременно строятся детский сад и школа. Детский сад строится также в селе Крыжановка.

picture

Стадион школы №1 реконструируется в городе Южный, а в селе Усатово строится новый стадион.

picture

Всего в рамках "Большой стройки" во всех регионах Украины в 2020 году будут отремонтированы, реконструированы и построены 169 спортивных объектов. Также в рамках программы появится 236 школ, 155 детсадов, 212 приемных отделений неотложной медицинской помощи и 422 амбулатории.

По дорожной части "Большой стройки" будут построены и отремонтированы 6500 км дорог различного значения.

Кстати, несмотря на карантин, работы на объектах "Большой стройки" продолжаются, и 52,2% украинцев считают, что их останавливать нельзя. Об этом свидетельствуют данные недавнего соцопроса, проведенного КМИС.

Ранее "Комментарии" писали, какое масштабное строительство и восстановление аэропортов планировали в Украине, но планам не суждено было стать реальностью.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...