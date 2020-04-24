Строительство и реконструкция аэропортов в Украине: обещания vs реальность

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Самой дорогостоящей в Украине за последние несколько лет должна стать реконструкция
аэропорта в Днепре – на нее планируют выделить 4,8 млрд грн. На данный момент
работа находится на стадии проектирования.
В то же время самой длительной оказалась реконструкция аэропорта в Одессе –
она продолжается с 2012 года. Правда и по стоимости она не из самых дешевых, на втором месте после аэропорта "Днепр" – 3,43
млрд грн.
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