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Строительство и реконструкция аэропортов в Украине: обещания vs реальность

В Украине аннонсировали масштабное строительство и восстановление аэропортов, но планам не суждено было стать реальностью

сегодня, 21:17
Автор:

• Татьяна Веремеева

Строительство и реконструкция аэропортов в Украине: обещания vs реальность

Самой дорогостоящей в Украине за последние несколько лет должна стать реконструкция аэропорта в Днепре – на нее планируют выделить 4,8 млрд грн. На данный момент работа находится на стадии проектирования.

В то же время самой длительной оказалась реконструкция аэропорта в Одессе – она продолжается с 2012 года. Правда и по стоимости она не из самых дешевых,  на втором месте после аэропорта "Днепр" – 3,43 млрд грн.


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Источник: https://comments.ua
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