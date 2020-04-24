Строительство и реконструкция аэропортов в Украине: обещания vs реальность

Самой дорогостоящей в Украине за последние несколько лет должна стать реконструкция аэропорта в Днепре – на нее планируют выделить 4,8 млрд грн. На данный момент работа находится на стадии проектирования.

В то же время самой длительной оказалась реконструкция аэропорта в Одессе – она продолжается с 2012 года. Правда и по стоимости она не из самых дешевых, на втором месте после аэропорта "Днепр" – 3,43 млрд грн.

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