Ипотека под 10%: насколько реальны обещания Зеленского о снижении ставок по ипотеке и когда стоит этого ожидать

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время пресс-конференции в Мариинском парке заявил, что сейчас власть активно работает над тем, чтобы кредиты для украинцев стали доступнее. В частности, он заявил, что в ближайшее время ставки по ипотеке снизятся до 10%. Эксперты, опрошенные изданием "Комментарии", оценили реалистичность идеи, а также, какие следует учесть моменты, чтобы инициатива принесла эффект.



Ипотека под 10%: сопутствующие условия

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин уверен: для того, чтобы сделать ипотеку на жилье под 10%, необходимо оценивать сопутствующие условия такой низкой для Украины ставки.

"Сейчас этих условий недостаточно, хотя, конечно, и застройщики, и банки, и государство были бы рады запустить такое кредитование, – поясняет эксперт. – Ипотека – это длинные деньги, а значит, на горизонте 10 и более лет банки должны быть уверены в стабильности системы, инфляции и экономики. А такой уверенности пока нет".

Для того, чтобы реализовать программы ипотеки под 10%, учетная ставка НБУ должна быть ниже 7%, отмечает Андрей Шевчишин. И банки должны быть уверены, что такая ставка будет продолжительный период времени. Кроме того, необходимо страхование, которое должно работать, и банки должны быть уверены в этом страховании.

"Также есть риски на уровне самого первичного рынка недвижимости, – продолжает аналитик. – Одна из проблем – зарегулированность рынка и невозможность продажи залогового имущества в ряде случаев. Например, с 2014 года нельзя продать за валютные долги жилье. Проблематично реализовать жилье с маленькими детьми и т.д. С другой стороны, есть вопросы к самим строителям – и проблемных строек достаточно, и сложных механизмов финансирования строительства с не лучшей защитой инвесторов".

Именно поэтому, подчеркивает Андрей Шевчишин, для запуска такой идеи надо не только желание банков и правительства (президента), но и – урегулирование рынка недвижимости, а также уверенность в будущем.

"И на последок – заемщики. Очевидно, что доходы должны быть официальными и чистыми. А таких и до кризиса было очень мало", – резюмирует эксперт.

Ипотека под 10%: сроки кредитования

"Для того чтобы появился положительный эффект на рынке жилья от предложения ипотеки за 10% годовых в гривне, важно понимать срок кредитования: 15, 20, 30 лет или до трех лет, – говорит специалист по недвижимости сети RE/MAX в Украине Михаил Артюхов. – Понятно, что чем на дольше кредитование, тем лучше… Также важен ежемесячный платеж. Если за проценты и за тело кредита он будет меньше, чем арендная плата за объект недвижимости, тогда программа будет влияющей на рынок жилья, а не популистической. И ипотека будет конкурировать с арендным рынком".

Важно и то, подчеркивает эксперт, как деньги будут попадать в рынок.

"Как вариант – через государственное ипотечное учреждение (ГИУ) государство выделяет деньги коммерческое банкам. А те выдают кредиты, как правило, застройщикам, – поясняет Михаил Артюхов. – Чтобы конечный потребитель получил ипотеку под 10%, банки должны получить эти средства хотя бы под 7% от государства".

Кроме того, отмечает специалист по недвижимости, имеет значение доступность программ и проектов.

"Если это будет локализованная ипотека для, допустим, объектов Укрбуд или целевой аудитории социального характера (воины АТО/ООС, молодежь, переселенцы), то это – позитивная новость. Тогда будет четко прослеживаться социальный характер программ. Если же деньги будут идти через определенного рода банки, то это могут быть традиционные для Украины схемы для решения задач узкой категории политиков, чиновников", – считает Михаил Артюхов.

Ипотека под 10% и учетная ставка Нацбанка

Финансовый эксперт Павел Вернивский считает ипотеку под 10% вполне реалистичной. Но при условии, что будут снижены процентные ставки банков, которые зависят от учетной ставки НБУ (в данный момент она – 8%).

"Также у нас остро стоит проблема качественных заемщиков, – подчеркивает эксперт. – Для кредитора важно, чтобы человек, которые намерен получить ипотеку, мог погашать взятый кредит. А тут важна стабильная работа. С чем сейчас проблемы… Банки могут требовать еще и определенные документы, которые подтвердят белую зарплату. А у нас сейчас – рост безработицы. К тому же, значительная часть экономики находится в тени. Многие получают официально минималку, а остальное – в конвертах. С таким "багажом" вряд ли получится получить ипотеку".

Павел Вернивский приводит пример с распиаренной правительством программой 5-7-9%, под которую бизнесу выдано очень мало кредитов. По той самой причине, по которой может не сработать ипотека под 10% – нет качественных заемщиков.

"Чтобы у нас появились качественные заемщики нужно решить системную проблему. А именно – улучшение состояния экономики, создание высокооплачиваемых рабочих мест, белая зарплата, ряд изменений в законодательство, – подчеркивает эксперт. – И речь точно не о рабочих местах по укладке брусчатки, о которых говорит премьер Денис Шмыгаль".

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