Приватбанк продлил кредитные каникулы: кому разрешили пока не платить проценты

Приватбанк решил продлить кредитные каникулы еще на 2 месяца. Выплаты разрешили отложить до конца июля. Об этом говорится на официальном сайте банка. Решение о продлении карантина касается представителей малого и среднего бизнеса, уточнили в Приватбанке.

Прежде всего, речь идет о тех предпринимателях, которые ранее воспользовались программами "Кредитный лимит предпринимательский" и "Кредитный лимит на счет". Требование обязательно ежемесячно обнулять лимит для них перенесли на 31 июля. Напомним, что кредитные каникулы для этих категорий клиентов ввели еще в начале карантина - в марте 2020 года.

Однако, предупреждают в банке, продление кредитных каникул не будет происходить автоматически. Клиенты должны подать специальную заявку. Для этого приходить в отделение банка не обязательно. Форму заявки можно найти на официальном сайте финучреждения.

После обработки заявки, Приватбанк продлит каникулы и тем, у кого нет просроченной задолженности, так и тем, кто не погасил кредит вовремя, начиная с марта.

Также в Приватбанке пообещали пока не начислять штрафы и пеню по кредитах, которые были просрочены ранее. Эта норма также касается клиентов-представителей малого и среднего бизнеса и будет действовать до конца июля.

Стоит отметить, что по информации GFK Ukraine, теми или иными услугами Приватбанка в Украине пользуются около 57 процентов юрлиц и 76 процентов частных предпринимателей.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Украина и МВФ договорились о 5 млрд долларов кредита.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!