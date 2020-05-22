МВФ и Украина договорились о 5 млрд долларов кредита

МВФ и Украина договорились о размере и сроках нового кредита. Речь идет о 5 млрд долларов. Но пока это лишь предварительные договоренности и в ближайшие несколько недель соглашение должны рассмотреть на Исполнительном совете МВФ. Об этом говорится на официальном сайте Фонда.

Новая программа МВФ для Украины рассчитана на полтора года. Частично эти деньги должны пойти на борьбу с коронавирусом и ликвидацию последствий пандемии COVID-19.

"Цель программы - это обеспечить платежный баланс и бюджетную поддержку, чтобы власти смогли преодолеть все последствия пандемии коронавируса и продвинулись дальше в вопросе важных реформ", - сказано в заявлении МВФ.

Следующий этап на пути к первому траншу - это заседание Исполнительного совета МВФ. Там должны согласовать все детали кредита. Оно состоится в ближайшие недели, сообщили в Фонде.

Напомним, что основные условия, которые МВФ ставил перед Украиной для получения кредита, были выполнены. Это и закон о рынке земли, который депутаты уже проголосовали ранее. И банковский закон. Его Верховная Рада смогла разблокировать в начале этой недели. А накануне закон подписал президент Владимир Зеленский. Документ еще называют "антиколомойским", так как он запрещает возвращать национализированные банки в частные руки. Это же касается и "Приватбанка".

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