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Аномально теплая зима может стать причиной повышения стоимости сезонных продуктов летом

Украинские аграрии обеспокоены возможностью низкого урожая из-за отсутствия осадков

сегодня, 21:58
Автор:

• Екатерина Белоброва

Аномально теплая зима может стать причиной повышения стоимости сезонных продуктов летом

Озимые культуры на полях Украины существенно пострадают из-за бесснежной зимы и слабых дождей в 2019 году. Об этом передает сюжет ТСН с участием аграриев из разных регионов.

Так, по словам фермера Александра Чубака, даже если до конца сезона погода резко изменится и начнутся сильные осадки, запас необходимой влаги зерновые культуры уже не смогут.

"Пшеница уже пошла в рост, несмотря на февраль-месяц. Сейчас для нее существует две большие угрозы: возвращение морозов и нехватка влаги", - отметил аграрий из Киевской области.

Корреспонденты отправились и в Волынскую область, где впервые за последних сто лет фермеры не ожидают наводнений на болотных территориях.

"Здесь мы выращиваем пекинскую капусту и клубнику, впервые нам необходимо искусственно орошать землю, потому что эти плоды любят воду не меньше чем солнце, а в этом году с влагой явно не повезло", - делится здешний фермер.

Впрочем климатологи заявляют, что такая ситуация не является катастрофической для урожайности земли, а погода с минимальным количеством осадков ожидает украинцев в ближайшие десятилетия. Благодаря тому, что фермерство продолжает развиваться, культуры можно орошать с помощью технологий, но это может привести к подорожанию овощей и фруктов в летний период.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о причинах бесснежной зимы.


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Источник: https://tsn.ua/video/video-novini/agrariyi-poboyuyutsya-scho-cherez-bezsnizhnu-zimu-v-ukrayini-mozhe-buti-nevrozhay.html
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