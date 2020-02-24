Аномально теплая зима может стать причиной повышения стоимости сезонных продуктов летом

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Озимые культуры на полях Украины существенно пострадают из-за бесснежной зимы и слабых дождей в 2019 году. Об этом передает сюжет ТСН с участием аграриев из разных регионов.
Так, по словам фермера Александра Чубака, даже если до конца сезона погода резко изменится и начнутся сильные осадки, запас необходимой влаги зерновые культуры уже не смогут.
"Пшеница уже пошла в рост, несмотря на февраль-месяц. Сейчас для нее существует две большие угрозы: возвращение морозов и нехватка влаги", - отметил аграрий из Киевской области.
Корреспонденты отправились и в Волынскую область, где впервые за последних сто лет фермеры не ожидают наводнений на болотных территориях.
"Здесь мы выращиваем пекинскую капусту и клубнику, впервые нам необходимо искусственно орошать землю, потому что эти плоды любят воду не меньше чем солнце, а в этом году с влагой явно не повезло", - делится здешний фермер.
Впрочем климатологи заявляют, что такая ситуация не является катастрофической для урожайности земли, а погода с минимальным количеством осадков ожидает украинцев в ближайшие десятилетия. Благодаря тому, что фермерство продолжает развиваться, культуры можно орошать с помощью технологий, но это может привести к подорожанию овощей и фруктов в летний период.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о причинах бесснежной зимы.
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