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"Уже скоро": в Кабмине анонсируют открытие рынка земли на следующей неделе

Депутатам Верховной Рады осталось рассмотреть более 700 поправок к скандальному законопроекту

сегодня, 12:57
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Уже скоро": в Кабмине анонсируют открытие рынка земли на следующей неделе

Голосование за проект об открытии рынка на сельскохозяйственные земли, вероятней всего, пройдет в Верховной Раде 19 или 20 марта. Об этом передает издание "Громадское", ссылаясь на советника Кабинета министров Украины по экономическим вопросам Алексея Мушака.

"Парламентариям осталось рассмотреть 720 поправок к финальному голосованию за земреформу. Учитывая, что запоминается последнее, то речи оппозиции по этим правкам будут пафосные и длинные", - обозначил Мушак.

Таким образом он предположил, что голосование за земельную реформу во втором чтении состоится или во второй половине дня в четверг, 19 марта, или же уже в пятницу 20 марта.

"Вот и остается 10 дней до принятия законопроекта об открытии продажи земель. Эта и следующая неделя будет посвящена продвижению земельной свободы и описанию возможностей и рисков открытия рынка земли", - заключил экономический советник.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о подражании Украины восточно-европейским державам  в отношении открытия рынка земли. Так, во многих странах Восточной Европы отсутствуют ограничения для иностранных граждан по покупке земли сельскохозяйственного назначения, правда, это правило установилось не сразу. Так, в соседней Польше граждане ЕС получили возможность покупать землю лишь с 1 мая 2016 года, а в Румынии – после 7-летнего моратория, введенного в 2007 году.



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Источник: https://hromadske.ua/posts/zakon-pro-rinok-zemli-mozhut-uhvaliti-19-20-bereznya-radnik-uryadu
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